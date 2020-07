Meek Mill bekrefter brudd med kjæresten etter Kanye-bråk

Fikk en sønn sammen for bare noen måneder siden.

- Jeg og Milano har bestemt oss for å bare være venner, og skal dele foreldreansvaret for sønnen var. Vi er fortsatt veldig glad i hverandre, men vi har kommet til en enighet, skrev rapperen Meek Mill, eller Robert Rihmeek Williams som han egentlig heter, på Instagram søndag.

For drøye to måneder siden fikk duoen en sønn sammen. Fra tidligere forhold har Mill også to andre sønner.

Videre i innlegget, som for øvrig nå er slettet, skal Meek ha forsikret fansen om at det ikke er noe uoppgjort mellom ham og ekskjæresten Milan «Milano» Harris, som han har hatt et av-og-på-forhold med siden 2014.

Avkreftet Kanye-rykter

Bruddet mellom stjerneparet kommer bare dager etter Kanye West sin nylige Twitter-tirade, der rapperen anklaget kona Kim Kardashian for å ha hatt en affære med Meek Mill.

- Jeg har forsøkt å skille meg siden Kim møtte Meek på Waldorf-hotellet i forbindelse med fengselsreformen, skrev Kanye West på Twitter forrige uke, før han tidligere denne uken la seg flat og ba kona om unnskyldning.

- Jeg vil beklage til kona mi Kim for at jeg gikk offentlig ut med noe som er veldig privat. Jeg sto ikke opp for henne på samme måte som hun har gjort for meg. Til Kim vil jeg si at jeg vet jeg påførte deg smerte. Vær snill og tilgi meg. Takk for at du alltid er der for meg, skrev han.

Til tross for at Kim Kardashian selv ikke har kommentert ektemannens offentlige unnskyldning, var imidlertid Meek Mill raskt ute med å avkrefte Wests harde påstander.

- S**t is cappp cmon, skal Meek ha skrevet, ifølge Metro, noe som kan oversettes til «Dritten er løgn, kom igjen».

- Kanye er bipolar

Etter at Kanye West lanserte seg selv som presidentkandidat tidligere denne måneden med en noe merkelig tale, har det blitt spekulert voldsomt rundt rapperens mentale helse.

I talen fikk West flere til å sperre opp øynene med avsløringer om han og konas vurdering om å abortere bort deres eldste datter, North.

Dette skal ifølge flere aviser ha blitt tatt meget ille opp hos Kardashian-familien, noe som ikke akkurat ble bedre da Kanye West hamret løs på Twitter kort tid etter. Med anklager mot både kona og svigermoren Kris Jenner, så Kim Kardashian seg nødt til å sette ned foten.

- Som mange av dere vet, er Kanye bipolar. Alle som er dette, eller har en nærstående som lider av det, vet at det det utrolig komplisert og smertefullt å forstå, uttalte Kardashian til Sky News.

- Jeg har aldri snakket offentlig om hvordan dette har gått inn på oss her hjemme, fordi jeg er beskyttende overfor mine barn, og Kanyes rett til privatliv. Men i dag føler jeg at jeg bør kommentere rundt fordommene og misforståelse rundt mental helse, fortsatte hun.

Kardashian beskrev videre hvilke utfordringer en familie står overfor når det er en voksen person som er i en slik situasjon.

- De som forstår mentale helseproblemer vet at en familie er maktesløs med mindre personen ikke er myndig. Folk som er utenfor og ikke forstår, kan være forhåndsdømmende og ikke forstå at personen selv må ønske og engasjere seg i prosessen med å få seg hjelp.

Hun kom også med godord om den verdenskjente artisten.

- Han er genial men en komplisert person, som på toppen av presset med å være en artist og svart mann, som har opplevd den smertefulle opplevelsen å miste sin mor, må håndtere presset og isolasjonen som kommer som følge av hans bipolare lidelse.

