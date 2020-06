Meghan Markle «fullstendig sjokkert» over venninnens oppførsel

Jessica Mulroney skal ha truet en blogger med søksmål etter krangel.

Etter George Floyds dødsfall i slutten av mai, har rasisme i dagens samfunn virkelig blitt satt på dagsordenen.

Black Lives Matter-bevegelsen har de siste ukene sørget for at mennesker verden over har fått øynene opp for at rasisme fortsatt er et stort samfunnsproblem. Tusenvis av mennesker har tatt til gatene for å demonstrere og sørge for at alle med rasistiske holdninger blir satt til ansvar for handlingene sine.

Også en rekke kjendiser har mistet jobber og store samarbeidspartnere som grunnet rasistiske ytringer. Blant dem Jessica Mulroney (40), som er bestevenninnen til hertuginne Meghan (38).

Mistet tv-jobb

Jessica Mulroney har tidligere vært et fast innslag som mote-ekspert i tv-programmet «Good Morning America», men mistet jobben forrige uke som følge av at en samtale med livsstilsbloggeren Sasha Exeter (40) nådde pressen.

Exeter delte blant annet skjermbilder der Mulroney angivelig truet med å saksøke henne, og skal ha referert til vennskapet med Meghan Markle. Det skriver Fox News.

Hun understreket imidlertid at hun ikke sier Mulroney er rasist, men påpekte samtidig hvordan Mulroney har brukt sine «hvite privilegier» til å gå til direkteangrep på henne.

– Og det, mine venner, ga henne selvtilliten til å komme etter levebrødet mitt. Å true meg, en enslig mor - en enslig, farget mor - i en rasepandemi, er sjokkerende for meg. (...) Du kan ikke dele innlegg i solidaritet mens du samtidig prøver å tie noen over tekstmending, var blant det Exeter sa.

– Fullstendig sjokkert

Meghan skal ifølge flere kilder være «fullstendig sjokkert» over venninnens oppførsel, skriver Daily Mail.

– Meghan er fullstendig sjokkert over at hun har blitt dratt inn i dette rotet. Hun sier at Jessica på ingen måte er rasist, men måten hun håndterte situasjonen med bloggeren var tonedøv og hjerteløs, sier en kilde til den britiske avisen.

Jessica Mulroney er en av Meghan Markles beste venninner. Foto: Kevin Hagen (AP via NTB Scanpix)

Kilden legger til at Meghan ikke lenger kan assosieres med Mulroney, i alle fall ikke offentlig.

Selv har Mulroney delt en lang beklagelse på Instagram, der hun blant annet skriver at hun og Exeter «hadde en uenighet som gikk for langt» og at hun i tiden fremover vil bruke sine plattformer til å fremme Black Lives Matter-bevegelsen.

Beyoncé med åpent brev

Som tidligere nevnt har mennesker over hele verden vist sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen de siste ukene.

Også i sosiale medier viser mange sin støtte, og flere kjendiser bruker sine stemmer til å nå ut til enda flere mennesker. Blant dem som har snakket høyt om problemene i dagens samfunn er Beyoncé (38), som i likhet med mange andre krever rettferdighet for Breonna Taylor.

Breonna Taylor ble i mars skutt og drept i sitt eget hjem i Louisville i Kentucky, bare 26 år gammel.

I et brev delt på sin egen hjemmeside søndag, ramser Beyoncé opp tre ting som må gjøres, ifølge Huffington Post.

Les også: Fire av Lisa Vanderpumps ansatte sparket – fansen krever flere

Krever handling og endring

38-åringen krever blant annet at politimennene som drepte Taylor må stilles til ansvar, og at en tiltale må tas ut mot dem. Hun krever samtidig at de som etterforsker saken må være helt transparente, og at en ny praksis må på plass slik at gjentatte dødsfall for ubevæpnede, fargede folk tar slutt.

Beyoncé krever at politiet endrer rutinene, og at de ansvarlige for Breonna Taylors død blir holdt ansvarlige. Foto: Angela Weiss (AFP via NTB Scanpix)

Beyoncé er blant annet kritisk til politiets arbeid:

«Tre måneder har gått, og politiets etterforskning har skapt flere spørsmål enn svar. Deres første rapport sier at Ms. Taylor ikke hadde noen skader, men vi vet at hun ble skutt minst åtte ganger. Politiet hevder de sa hvem de var før de tvang seg inn i Ms. Taylors leilighet, men kjæresten hennes - som var med henne - og flere naboer sier at det ikke er sant».

Forrige uke innførte politiet i Louisville et forbud mot å bryte seg inn i menneskers leiligheter uten forvarsel. Engasjementet har med andre ord nådd har helt klart ut, men ifølge Beyoncé er dette nok en vond påminnelse for Breonna Taylors familie som ikke opplever rettferdighet for datteren.

Breonna Taylor er blant de mange ofrene for politivold mot fargede mennesker. Her holder en demonstrant opp en plakat med navnet hennes under en demonstrasjon i Louisville i begynnelsen av juni. Foto: NTB Scanpix

«Tre måneder har gått, og ingen arrestasjoner har funnet sted. Ingen politimenn har mistet jobben. Alle de involverte i skytingen er fortsatt ansatt i politiet i Louisville», skriver hun, og krever handling.

«Dette er din sjanse til å bryte et mønster. Gjør en handling i å tiltale politimennene. De neste tre månedene kan ikke se ut som de siste tre», avslutter sangstjernen brevet.