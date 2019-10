Meghan Markle i emosjonelt intervju: - Ikke mange har spurt meg om jeg har det bra

Hertuginne Meghan Markles emosjonelle intervju om mediestormen har sørget for massiv støtte på Twitter.

I et intervju med ITVs journalist Tom Brady blir hertuginnen tydelig emosjonell når hun blir spurt om hvordan det har vært å leve under presset hun har opplevd siden det ble kjent at hun skulle gifte seg med Prins Harry.

- Når en kvinne er gravid er hun sårbar. Så det ble veldig utfordrende, sier Meghan Markle til journalisten.

«Ikke egentlig»

Hun forteller videre om det å kjenne på mediepresset i en sårbar tid, hvor hun har vært nygift, gått gravid og vært mor til en nyfødt. I intervjuet takker hun også journalisten Tom Brady for at han spør henne om hun har det bra.

- Det er ikke så mange som har spurt meg om jeg har det bra. Det er en veldig ekte ting å gå gjennom bak kulissene, sier hun.

På videre spørsmål fra Brady, om det vil være rett å si at svaret på om hun har det helt okei er «ikke egentlig» - at det har vært tøft, svarer det som ser ut til å være en emosjonell hertuginne Meghan ja.

Sammenlignet med Diana

I intervjuet påpeker også journalisten at Prince Harry har vært opptatt av å beskytte sin kone mot mediepresset hans mor prinsesse Diana opplevde.

Han har anklaget enkelte medier for å føre «en kampanje mot enkeltpersoner, uten tanke for hvilke konsekvenser dette kan får», og han har altså sammenlignet skriveriene om hertuginnen med den behandlingen hans egen mor, prinsesse Diana, i sin tid fikk.

- Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, skrev han i en kunngjøring tidligere i oktober.

Journalisten reiste med paret og sønnen Archie da de nylig var på en 10-dagers tur i Afrika, i forbindelse med en dokumentar: «Harry & Meghan: An African Journey», skriver ITV.

Massiv Twitter-støtte

Etter at intervjuet ble kjent har flere tatt til Twitter for å hylle og støtte hertuginnen. Flere har brukt Hashtaggen #WeLoveYouMeghan. Mange har bitt seg merke til at hertuginnen ser svært emosjonell ut når hun svarer journalisten, og mens noen takker henne for å være ærlig, er det andre som mener intervjuet bør være en påminner for alle.

Blant annet har Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez og skuespiller Lili Reinhart uttalt seg om intervjuet på Twitter.

- Menneskene du behandler som mennesker er de som gjør all forskjellen, skriver førstnevnte, blant annet.

- Dette knuser hjertet mitt, skriver Reinhart.

- Jeg klarer ikke å slutte å tenke på Meghan Markle og hvordan hun så ut i intervjuet. Så sårbar og dypt trist, men samtidig veier hun alle ord og vet at hun må trå forsiktig. Måten hun har blitt behandlet på er avskyelig og hun bærer byrden, skriver en twitterbruker.

- Folk bør skamme seg som gjør at hun må gjennom det. Ingen fortjener å føle seg sånn. Hun er et menneske, en mor, en kvinne, en person med følelser. Husk å holde drittmeningene deres for dere selv, skriver TV-personlighet Candice Brown.

- Jeg beundrer Meghan Markle så mye for at hun er ærlig, åpen og sårbar om slitet hun har møtt som nybakt mor og en veldig offentlig person, skriver journalist i ABC News og forfatter Katie Couric.

- Jeg vil bare takke Meghan Markle for at hun sier hun ikke er ok, heller enn et PR-svar. Ideen om at kvinner kan få til alt, mødre er superhelter og foreldreskap er åpenbart, er sårende og uvitent og skadelig for kvinner, skriver en, som legger til at det å være foreldre i disse dager er svært tøft.

En annen skriver:

- Kortene på bordet; jeg synes hun er fantastisk. For et godt, brukbart, ærlig og grasiøst svar.

- Meghan Markles ITV News-intervju bør ikke bare være en virkelighetssjekk for de av oss som jobber i pressen. Vi bør alle spørre de vi bryr oss om, selv om vi ser dem som priviligerte, om de er okei.

- «Takk for at du spør; ikke mange har spurt meg om jeg har det bra.» Det slo meg i magen.