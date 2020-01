Meghans pappa innrømmer løgn

Faren til hertuginne Meghan, Thomas Markle (75), innrømmer å ha løyet for datteren og prins Harry.

NEW YORK (Nettavisen) - Jeg løy til ham. Jeg er ikke stolt av det, men jeg gjorde det, sier Thomas Markle i en dokumentar som vises på britiske Channel 5 på onsdag.

I intervjuet forteller Thomas Markle blant annet om hvordan han inngikk en avtale med en paparazzifotograf og stilte opp på iscenesatte bilder.

Dette skjedde like før bryllupet mellom Meghan og prins Harry.

Inngikk avtale med fotograf

Ifølge faren startet det hele da han ble kontaktet av en paparazzifotograf som fortalte at han kunne bidra til å endre imaget til Thomas Markle.

De to inngikk deretter en avtale der fotografen skulle late som han tok paparazzibilder av Thomas Markle, mens det hele egentlig var avtalt spill mellom de to, skriver The Mirror.

Storbritannias prins Harry reiste å mandag til Canada for å være sammen med hertuginne Meghan og deres sønn Archie. Foto: Ntb Scanpix

De iscenesatte bildene viste blant annet Thomas Markle i det han prøvde på en dress før bryllupet, og når han satt på en kafe og leste i en bok om Storbritannia.

Ifølge The Mirror ble de iscenesatte bildene solgt til aviser og blader rundt om i verden for 100.000 dollar, eller rundt 900.000 norske kroner. Thomas Markle fikk 30 prosent av disse pengene.

Tjener fortsatt penger på bildene

Bildene var en stor belastning for kongefamilien, men i et intervju med Channel 5 sier Markle, som bor i Mexico, at han fortsatt tjener penger på de bildene den dag i dag, hver gang de brukes,

Markle og den aktuelle paparazzifotografen gjorde flere slike stunts, men de to ble til slutt avslørt av overvåkingsbilder av de to sammen inne i en internettkafe, der de skulle iscenesette nye bilder.

- Selvsagt var det en løgn

Uken før Meghan og prins Harry skulle gifte seg, fikk Kensington Palace nyss om skandale-avtalen mellom Thomas Marke og fotografen. Og faren til Meghan ble da oppringt av prins Harry, som ville vite om dette var sant.

- Jeg benektet det. Alt Harry spurte meg om var om jeg poserte for å ta mål for en ny dress, og jeg sa nei, jeg poserte ikke for å få en ny dress, men for å få en ny hettegenser. Det er det jeg sa til dem. Og selvsagt var det en løgn. Jeg løy til ham. Jeg er ikke stolt av det, men jeg gjorde det. Jeg gjorde det ikke for pengenes skyld, jeg gjorde det for mitt image, sier han i Channel 5 dokumentaren.

I en promovideo lagt ut på Facebook onsdag sier Thomas Markle at han ikke ser for seg at datteren tar kontakt.

- Jeg kan ikke se at hun vil ta kontakt med meg, spesielt ikke nå. Og gitt det jeg her nå sier, så tror jeg ikke hun kommer til å gjøre det. Eller Harry, for den saks skyld, sier Markle.

- Men som jeg sier, jeg tror begge er i ferd med å bli til noen fortapte sjeler. Jeg vet ikke hva de leter etter. Jeg tror ikke de selv vet hva de leter etter, sier Thomas Markle.

Se klippet her:

Mandag kveld norsk tid landet prins Harry i Canada, 11 dager etter at kona Meghan dro dit for å komme tilbake til deres felles barn Archer. Fremover skal de to veksle mellom å bo i Canada og Storbritannia.

Her kan du se flere videoer av Thomas Markle fra dokumentaren i Chanel 5: