Meisterspelemannen

Om skrivemåten på tittelen er korrekt på telemarksk er jeg usikker på, men intensjonen er det i alle fall ikke noe feil med: Knut Buen har vært, er og kommer til å bli værende ein meister både som hardingfelespiller, komponist og kulturformidler generelt. Her kommer det to framifrå eksempler på det.

Knut Buen (70) er, i tillegg til alt annet, også professor ved Norges Musikkhøgskole. Det er også pianisten Håvard Gimse. Sistnevnte fikk ideen til at pianostudentene hans ved NMH kunne tolke Buens slåtter og på denne innspillinga så har det skjedd.

16 pianister fra ti forskjellige land har med stor ærbødighet kasta seg over Buens flotte skatt som har blitt arrangert av Kjetil Bergheim. I tillegg får vi høre den unike tonen i hardingfela til Buen når han tolker noen av de samme slåttene pluss noen stev, blant annet med Buens søster, Agnes Buen Garnås.

Gjennom et usedvanlig informativt teksthefte - slikt finner man ikke på Spotify og dalstrøka innafor - får vi kunnskap om både pianistene og musikken. Hvordan bakgrunnen til de 16 har vært med å prege tolkningene er det svært spennende og interessant å bli invitert med på og samtidig er «Vandraren» en voldsom manifestasjon av hvem komponisten Knut Buen er.

Buen og Svendsruds Kvartett - fire herrer i sin beste alder.

Sammen med trekkspilleren Håvard Svendsrud, bassisten Svein Haugen og gitaristen Rolf Erik Syversen, er Buen også en svært viktig del av kvartetten han og førstnevnte har sammen.

Her tar de for seg 20 runddanser frå Telemark og du verden som det swinger av musikken og gruppa. Buen har stått for utvalget og gjennom denne innspillinga sørger de for en viktig dokumentasjon av en stolt tradisjon som store deler av vår musikkarv er bygd på.

Sjøl om dette er musikalske landskap jeg ikke besøker akkurat hver dag, så lar jeg meg veldig raskt fascinere av ektheten, inderligheten og viktigheten av musikken og at den blir så godt tatt vare på av de fire.

Knut Buen er en av de viktigste musikantene her til lands og det bekrefter han på så mange vis gjennom disse to helt forskjellige utgivelsene.

