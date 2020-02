Melina Johnsen er tilbake på «Ex on the Beach»: – Tror de blir redd for meg

Melina Johnsen lover nok en sesong med intriger og drama i den tredje sesongen av «Ex on the Beach».

I 2018 skrev Melina Johnsen (23) norsk realityhistorie med sin deltakelse i den første sesongen av norske «Ex on the Beach».

Johnsen gjorde seg minneverdig med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser, blant annet «bitch, hør her». Sistnevnte vant Johnsen en «Gullruten»-pris for i 2019, da for beste TV-øyeblikk. Hun gjorde også suksess med låten av samme navn.

I ettertid har hun både høstet kritikk og utfordret norske TV-seere med sin deltakelse i flere TV-program, blant annet «Influenserne» på TV3 og «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» på TVNorge.

Nå gjør hun comeback i programmet der alt startet.

I den tredje sesongen av «Ex on the Beach», som går på lufta til våren, sjekker Johnsen inn for andre gang.

– Dette blir helt sykt, sier Johnsen til Nettavisen da vi møter henne i Brasil bare dager før innspillingen er i gang.

SJEKKER INN FOR ANDRE GANG: Melina gjør comeback i «Ex on the Beach». Serien hun blant annet vant en Gullruten for. Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

– Norge trenger en som meg

Ifølge Johnsen har hun helt siden hun forlot innspillingen i 2018, gått og ventet på en forespørsel om å få være med i en sesong til.

– Jeg var ikke akkurat vanskelig å overtale, sier Johnsen til Nettavisen.

Noe gjensyn med frasen «bitch, hør her» blir det imidlertid ikke.

– Nei, det er fortid. Nå er det noe nytt, sier hun, men understreker at hun skal levere reality-tv på samme nivå som sist.

– Selvfølgelig skal jeg sørge for det. Norge trenger en sånn som meg. Så, ja.

Utelukker ikke forelskelse

Sist gang Melina Johnsen sjekket inn på «Ex on the Beach» fant hun kjærligheten med Adrian Sellevoll (22). Forholdet varte imidlertid ikke så lenge, men de to har fortsatt kontakt i dag.

– Hvis Adrian sjekker inn tror jeg det blir et lite helvete, sier Johnsen, men understreker at de har hatt en fin tone den siste tiden.

Hvis det skulle vise seg at Sellevoll også gjør comeback igjen, er Johnsen usikker på om hun kan bli forelsket i ham igjen. 23-åringen utelukker imidlertid ikke at hun kan finne kjærligheten på nytt inne på villaen.

– Jeg er veldig åpen for å finne kjærligheten igjen faktisk, sier hun og fortsetter:

– Jeg vet egentlig ikke hva min type er lenger. Jeg går for så mange forskjellige gutter, så jeg har ingen fasit. De må bare ha sjarm og fin personlighet.

ÅPEN FOR ROMANSE: Melina Johnsen er åpen for å finne kjærligheten i den nye sesongen av «Ex on the Beach». Foto: Toke Mathias Riskjær (Dplay)

Ny villa, nytt sted

I år er innspillingen av den nye sesongen flyttet til idylliske Pipa i Brasil. Her skal deltakerne bo sammen i en helt ny villa i flere uker.

Med andre ord: Alt ligger til rette for både romanse, dramatikk og intriger.

Da Nettavisen møtte Melina Johnsen i Brasil hadde hun ikke møtt de andre deltakerne ennå, likevel hadde hun store forventninger til hvordan deltakerne og den nye sesongen skal bli.

– Jeg forventer full pakke. Kjekke, morsomme gutter, sier Johnsen og fortsetter:

– Jeg tror kanskje noen blir litt redde når de ser at jeg skal bli med. Jeg var en skikkelig bitch i sesong en, og jeg er jo det fortsatt. Jeg håper i hvert fall noen blir litt redde, ler Johnsen.

«Ex on the Beach» sendes på Dplay og TVNorge til våren.