Melina Johnsen fyrer løs på de andre deltakerne: - Han manipulerte meg

- Jeg er helt ferdig med Sindre, sier Melina Johnsen til Nettavisen.

I kjent «Ex on the Beach»-stil oppstår det alltid litt dramatikk i det solen går ned, og drinkene blir plassert på bordet.

Denne gang med vilje, ifølge Melina Johnsen (23).

Les også: «Ex on the Beach»-Øystein etter rumpestunt: – Helt feil måte å vise det på

Den siste uke har det gått litt trått mellom Johnsen og eksen hennes inne på villaen Sindre Andreas Bråthen (22). Johnsen har tilsynelatende gått litt lei av flørten dem i mellom, samtidig som Bråthen forsøker iherdig.

- Manipulerte meg

Ifølge Johnsen finner dermed Bråthen på en historie i håp om at hun skulle reagere ved å trøste seg på ham.

Se klipp øverst i saken!

I stede fyrer Johnsen løs på de andre deltakerne og konfronterer blant andre Linn og Øystein med at Sindre skal ha sagt at de to ikke ønsket å ha Johnsen i villaen lenger.

- Men det viste seg jo å ikke stemme. Jeg tror han bare fant det på for å manipulere meg til å bare være med han, sier Johnsen til Nettavisen og fortsetter:

- Det gikk nok ikke som han hadde tenkt. Målet hans var vel at jeg skulle søke trøst i armene hans. I stedet fikk han hele gruppen mot seg.

Sindre Andreas Bråthen er kjent med uttalelsene til Johnsen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Remi brukte over 40.000 på forberedelsene til «Ex on the Beach»

Ikke venner i dag

Etter «Ex on the Beach»-innspillingen har de to hatt minimal kontakt.

- Jeg snakket med han litt når vi kom hjem. Han hadde veldig lyst til å møte meg, men etter det mistet vi bare kontakten, sier Johnsen.

- Vi er ikke kjærester nei, legger hun til og avkrefter romanseryktene som herjet i sosiale medier den siste tiden.

Flere nye kjærestepar

Men til tross for at det ikke har blusset opp noen romantiske følelser mellom Johnsen og Bråthen, har det likevel kommet flere kjærestepar ut av den tredje sesongen av den skandaleombruste realityserien.

Allerede i første episode av den populære realityserien «Ex on the Beach» skjønner seerne raskt at det er oppstått god musikk mellom bergenseren Øystein Lihaug Solberg (23) og Horten-jenta Linn Wøyen Lenes (20).

Les også: Sjalusidrama mellom Øystein og Linn: - Kjenner på «trust issues»

Overfor Nettavisen for noen uker siden kunne duoen bekrefte at de er kjærester i dag. Den gang kunne de også røpe at det var mot slutten av innspillingen av «Ex on the Beach» at de to bestemte seg for å ta forholdet et steg videre.

Tidligere denne uken kunne også Sandra Fjeldberg (20) og Cristian Brennhovd (20) avsløre overfor Rød Løper at også de fant tonen og er blitt kjærester etter «Ex on the Beach».