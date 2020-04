Melina Johnsen hudflettes etter TV-drama: - Får masse hatmeldinger

- Jeg skjønner ikke at folk gidder å ta seg tid til å sette seg ned å skrive stygge meldinger, sier Melina Johnsen.

Etter at eksforloveden til Ariel Søyland (27), Daniel Louis (27), sjekket inn på «Ex on the Beach», brøt helvete løs inne på villaen.

Spesielt etter at Louis fant tonen med Melina Johnsen (23), noe som gjorde Søyland svært opprørt. Til tross for at sistnevnte hadde bedt turtelduene om helst ikke kysse foran henne, klarte likevel ikke Johnsen og Louis å dy seg.

Dermed klarer heller ikke Søyland å holde tilbake sinnet sitt lenger, og fyrer løs på både Johnsen og Louis.

Se klipp øverst i saken!

Mottar hatmeldinger

Men til tross for at det er Søyland og Louis som har hatt en tidligere relasjon til hverandre før de ble gjenforent i Brasil, er det likevel Melina Johnsen som har måttet tåle reaksjoner i ettertid.

- Jeg har fått veldig mange hatmeldinger etter den episoden, sier Johnsen til Nettavisen.

Ifølge Johnsen haglet det inn meldinger fra seerne om at hun blant annet er en drittkjerring og mangler respekt etter at hun flørtet med Daniel Louis foran Ariel.

- Det går ikke så hardt inn på meg, og jeg gidder ikke svare. Jeg skjønner ikke at folk gidder å ta seg tid til å sette seg ned å skrive stygge meldinger. Det er mest synd på dem, sier Johnsen.

Kunne gjort ting annerledes

Selv om Johnsen kan forstå at Søyland reagerte som hun gjorde, synes hun likevel at Søyland la mest sinne utover henne enn hun gjorde på Louis.

- Det er lettere å gå løs på jenta enn gutten, og som jeg sa til Ariel så har ikke vi noen relasjon til hverandre. Jeg kjente henne ikke så godt, og jeg kunne sikkert gjort ting litt annerledes, men det var over fire år siden hun og Daniel møttes sist, sier Johnsen.

Ifølge Søyland var dette egentlig en krangel mellom hun og Louis, men at det på TV ser ut som at hun går til angrep på Melina.

- Det er egentlig Daniel jeg krangler med. Jeg spurte han allerede fra første dag om han kunne la være å kysse andre foran meg, men da begynte han heller å diskutere med meg og stille krav, sier Søyland til Nettavisen.

Søyland forteller at hun har sett at Johnsen har fått en del stygge kommentarer mot seg i sosiale medier. Selv har hun ikke merket så mye til det selv.

- Det er som oftest jenta som får skylda. Årsaken til det vet jeg ikke, men det er vel bare sånn det er, sier Søyland.

- Det ekleste mennesket jeg har møtt

Tidligere denne uka på «Ex on the Beach» fikk Johnsen servert den første skyllebøtta. Den gang var det imidlertid ikke Ariel Søyland som setter sinnet i kok rundt frokostbordet. Serveringen av den var det Sandra Fjeldberg (20) som tok ansvaret for.

- Du er det ekleste menneske jeg har møtt, ropte hun blant annet.

Til tross for situasjonen i utgangspunktet ikke omhandlet henne, følte hun likevel at hun måtte ta ansvar.

- Kvelden før satt hun og Daniel og provoserte Ariel veldig, og gned flørten opp i trynet hennes. Jeg ble veldig provosert av det selv og synes det var stygt gjort, så jeg følte jeg måtte backe Ariel litt, uttalte Fjeldberg til Nettavisen og mente at noen måtte gjøre noe.

Forlovet to ganger

At følelsene til Ariel Søyland tar litt overhånd inne på villaen er kanskje ikke så rart. Som nevnt har nemlig Søyland og Daniel Louis en lang kjærlighetshistorie bak seg.

I 2014 skapte paret store overskrifter da det ble kjent at de hadde forlovet seg. Dette var kun et år etter at Søyland hadde vært med i TV3-realityen «Paradise Hotel».

– Vi er jo ikke sammen i dag. Men vi har faktisk vært forlovet mer enn en gang, avslørte Søyland overfor Nettavisen da vi møtte henne i Brasil tidligere i år.

– Jeg fridde til han først, han sa ja og vi var forlovet en stund før vi gjorde det slutt. Men så ble vi sammen igjen og så fridde han til meg, men det gikk jo ikke så bra, fortalte hun og lo.

Den gang tok Søyland ganske lett på tanken om en gjenforening med eks-forloveden, men innrømmet at hun ikke helt visste hvordan det skulle bli.

– Jeg skal være helt ærlig med at jeg ikke vet hvordan det blir å se han igjen før det faktisk skjer. Men vi har en god tone. Ikke at vi pleier å snakke sammen, men vi er ikke uvenner, sa Søyland.