Melina Johnsen og Maren Turmo trekker seg etter skrekkscene

- Jeg ville ikke presse psyken min, forteller Melina Johnsen til Nettavisen.

Søndag er det duket for en skrekkslagen konkurranse i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». I hvert fall for Melina Johnsen (23) og Maren Turmo (20).

Når deltakerne får beskjed om at dagens konkurranse innebærer å rafte ned det verdenskjente fossestryket Sjoa i Gudbrandsdalen, knyter det seg i magen til både realitystjernen Melina Johnsen og fitnessdronningen Maren Turmo.

Begge har nemlig vannskrekk, og utfordringen ser ut til å bli for mye for de to jentene.

Se klipp øverst i saken!

Trakk seg etter skrekkopplevelse

Etter å ha blitt drillet av sikkerhetsteamet i Sjoa, bestemmer de seg for å trekke seg fra dagens konkurranse.

- Jeg har vannskrekk. Jævlig vannskrekk. Jeg ville rett og slett ikke presse psyken min, forteller Johnsen til Nettavisen.

LES OGSÅ: Smertefulle scener i «71 grader nord»: - Trodde jeg hadde knust foten

Johnsen forteller at det var sikkerhetsbriefen som skremte henne fra å delta i konkurransen, og at valget om å heller få en ulempe inn i utslagskonkurransen ble det beste valget for henne.

- Jeg ble en slags prøvekanin under sikkerhetsbriefen, der han slang meg brutalt rundt i båten og sa at jeg kom til å falle i vannet, sier Johnsen til Nettavisen.

- Det gjorde at jeg ikke turte å være med, fortsetter hun.

Maren Turmo valgte også å trekke seg fra konkurransen på grunn av vannskrekk. Turmo har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Holdt på å drukne

Ifølge Melina Johnsen er vannskrekk noe hun har hatt helt siden hun var liten. Da hun var barn holdt hun nemlig på å drukne i et basseng.

- Jeg klarer ikke beskrive følelsen, men jeg får helt panikk. Vi hadde vært i en annen elv noen dager før, men da satt jeg bak Erik (Follestad) og det ble noe annet. Dette ble for mye for meg, forteller Johnsen.

I ettertid har Johnsen aldri angret på valget om å trekke seg på raftingkonkurransen.

- Tanken på hva som kunne skjedd, har jeg ikke orket å tenke på en gang. Jeg er veldig glad for at jeg ikke ble med. Jeg koste meg med Maren, jeg, forteller Johnsen.

LES OGSÅ: Her får «Ex on the Beach»-Melina fullstendig panikk midt i fjellveggen

Ikke første gang

Som nevnt er det ikke første gang under oppholdet at deltakerne blir utfordret i vann.

Forrige uke trosset både Johnsen og Turmo vannskrekken da de måtte padle nedover en elv, men skrekken tok overhånd for Turmo da hun satt seg fast i en sten.

- Jeg vil ikke mer, ropte Turmo skrekkslagen, men klarte til slutt å fullføre konkurransen.