Melinda Elvenes er med i Netflix-serie. Men hun var først usikker på om hun ville være med: - Jeg bare hoppet inn i det

Etter å ha sagt ja, har den norske 32-åringen blitt en favoritt blant fansen, blant annet etter å ha delt en sterk, personlig historie.

LOS ANGELES (Nettavisen): Da Melinda Elvenes tok kontakt med noen gamle venner, ante hun ikke at det skulle ende opp med en rolle i en Netflix-serie.

Og da 32-åringen ble spurt om å være med på programmet, var hun først skeptisk. Men nå som serien «Styling Hollywood» er ferdig og har hatt premiere på strømmegiganten, er ikke Elvenes i tvil om at det var riktig å si ja.

Hun har blitt trukket fram som en favoritt blant fansen. Og selv da Elvenes tok opp en personlig historie om et tema som er svært betent i USA, kom det ikke dårlige tilbakemeldinger.

- Jeg er så stolt over å være med på det her, sier Elvenes til Nettavisen om programmet som handler om et homofilt, svart par som sammen driver selskapet JSN Studio, med blant andre Gabrielle Union, Serena Williams og Vanessa Hudgens som kunder.

Fakta Nordmenn i Los Angeles ↓ En rekke norske bor og jobber i Los Angeles. I denne artikkelserien vil Nettavisen med forholdsvis jevne mellomrom sette fokus på nordmenn i storbyen med spennende historie å fortelle. 1. Andre Lindal, musikkprodusent:

Lagde en av Biebers største hits. Glemmer ikke første møte med superstjernen: - Det bli ganske seriøst 2. Jarand Herdal, regissørtalent:

Jarands start på regissørkarrieren var så imponerende at filmskole i USA stusset: - De lurte på hvorfor jeg søkte

Deltakelsen i realityprogrammet er den foreløpige kulminasjonen på en reise som på mange måter startet med å vinne Frøken Norge i 2010. En reise som også blant annet inneholder et opphold i New York, tøffe tider og en avgjørende graviditet for modellen og skuespilleren.

Vant Frøken Norge

Melinda Elvenes ble født i Botswana. Hun hadde norsk far, som lærte henne språket, og hun var stadig på besøk hos besteforeldrene på Kolbotn i Oslo.

Les også: Netflix tester en måte å fjerne det du hater mest med tjenesten

Dans var Elvenes’ første lidenskap, noe som hjalp da hun flyttet til Norge som 12-åring. Bestemoren skaffet henne en audition på nasjonalballetten, og Elvenes begynte med det å danse der.

To år senere flyttet hun til Larvik med familien, men hun flyttet etter hvert tilbake til Oslo og begynte å jobbe hos et produksjonsselskap med mange dansere i stallen. Det var Elvenes første møte med modellverden.

- Mange av motevisningene på den tiden brukte dansere. Så mye av det jeg gjorde, var show med dans og så motevisning etter det, forteller 32-åringer til Nettavisen.

Etter hvert merket Elvenes at hun trengte noe nytt. Og en dag så hun en annonse i avisa der de søkte deltakere til Frøken Norge. Elvenes valgte å melde seg på, og stakk til slutt av med seieren. Dermed ble hun deltaker i Miss Universe i Las Vegas.

FRØKEN NORGE: Melinda Elvenes under Miss Universe i Las Vegas i 2010. Foto: Ho (Reuters)

- Vegas var helt sinnssykt, det er noe helt annet. Det var en veldig sprø opplevelse når man kommer fra lille Norge, sier Elvenes, og fortsetter:

- Men det jeg fikk ut av det, var at jeg skjønte at uansett hvor stor noe er og hvor viktig det virker, så er vi alle mennesker. Det er en klisjé, men vi går alle gjennom det samme. Så hvis du kan klare det, så kan jeg klare det.

Graviditet tok avgjørelsen

Opplevelsen i Las Vegas bidro til at Elvenes prøvde lykken i New York. Hun fikk seg agent og nok oppdrag til at det gikk rundt, men det var ikke alltid lett. Elvenes følte ikke at hun kom seg videre og vurderte å dra hjem.

- Ved en tilfeldighet holdt jeg det gående. Jeg skulle få det til, og fikk det etter hvert til å funke. Jeg fikk faste kunder, og med en gang du har faste kunder, så har du fast inntekt, forklarer 32-åringen.

Etter tre år i New York, flyttet hun til Los Angeles med kjæresten. Det ble en tøff start i storbyen for den sprudlende og sosiale modellen.

- Jeg hatet Los Angeles det første året. Jeg var på vei til å flytte tilbake, forteller Elvenes, som savnet folkene og den inkluderende kulturen i New York.

- Hvor drar man hvis man ikke kjenner noen i Los Angeles? Hvor møter du mennesker? Vanlige mennesker møter folk på jobb. Men når du er på jobb og konkurrerer med sidemann, så er det ikke alle som har lyst til å snakke med deg, sier hun.

Men så inntraff det som skulle bli avgjørende for Elvenes’ framtid, hun ble gravid. Dermed ble den norske jenta værende i Los Angeles.

- Jeg gjorde det beste ut av det, og det har vært det beste som har skjedd meg. Nå har jeg et godt liv. Livet går rundt, jeg har rutiner og det bare går bra, sier 32-åringen med et smil.

Skeptisk til å være med

Melinda Elvenes ble kjent med hovedpersonene i «Styling Hollywood», kjendisstylist Jason Bolden og interiørdesigner Adair Curtis, da hun bodde i New York. De ble gode venner, og da sønnen til Elvenes begynte i barnehagen, tok hun kontakt for å høre om det var noe hun kunne hjelpe til med i ekteparets selskap.

Det var et behov for Elvenes og hun begynte å jobbe i selskapet. Det var likevel ikke gitt at det skulle ende opp i et TV-program for den norske jenta.

- Det var snakk om en Netflix-serie hele tiden, men det var ingen som spurte meg. Men de snakket mye om det. Og plutselig en dag spurte de om jeg ville være med på programmet.

Elvenes reagerte i begynnelsen med skepsis. Hun assosierte realityprogrammer stort sett med «gale mennesker». Hun sa imidlertid at hun skulle vurdere det.

- Jeg snakket med venner og tenkte på det. Jeg visste at de var gode folk, og de viste meg hvordan de hadde promotert og solgt inn showet. Jeg stolte på dem. Det er bare gode vibber i selskapet, og det er fantastisk det dem gjør. Så jeg bare hoppet inn i det og tenkte at det som skjer, skjer.

SA JA: Melinda Elvenes i første episode av «Styling Hollywood». Foto: Skjermdump Netflix

Innspillingen tok 5-6 måneder. I serien ser vi Melinda Elvenes som en av assistentene til Bolden og Curtis, og man får også et innblikk i den norske jentas liv i Los Angeles. Serien hadde premiere på Netflix 31. august, og Elvenes har tydeligvis gjort inntrykk.

Et realitynettsted skrev «prepare to fall in love with this powerhouse» om Elvenes, og avisen Express kalte henne en «fan favorite».

- Det var veldig hyggelig av dem å si, smiler 32-åringen, og legger til:

- Jeg er bare meg selv på showet. Jeg er positiv og jobber veldig hardt. Jeg tror at når du gjør noe fra et genuint og godt sted hele tiden, så blir det ikke feil. Jeg har fått høre at min positive energi er inspirerende.

Elvenes har også fått merke til hvor stort det er å være på et Netflix-program som når ut til millioner av mennesker. Hun har for eksempel fått meldinger fra folk i Singapore og Panama, forteller hun.

- Jeg synes det er kjempekoselig å få fine tilbakemeldinger, men jeg er fortsatt meg selv. Jeg forstår at ikke alle kjenner meg hundre prosent. Jeg setter pris på at de liker meg fra det lille de har sett, og jeg håper de vil fortsette å følge med. Men man må sette en form for barriere der. Dette er ikke det virkelige liv. Så jeg prøver å holde beina på jorda, og takke alle for alt. Jeg er veldig ydmyk overfor det som har skjedd.

Fortalte om abort

I serien diskuterer ekteparet Jason Bolden og Adair Curtis å få barn. Det førte til at Melinda Elvenes valgte å være åpen om en vanskelig periode i eget liv. Like etter hun og kjæresten fikk sønnen, ble nemlig Elvenes gravid igjen.

- Vi tok abort ettersom det skjedde så fort. Det var ikke en bra tid for oss. Jeg tror jeg hadde fødselsdepresjon, vi renoverte et hus, hadde ikke venner her og vi hadde en ny baby. Det hadde aldri funket. Det hadde ikke vært sunt for noen, sier hun åpenhjertig.

MAMMA: Melinda Elvenes sammen med sønnen Ben. Foto: Skjermdump Netflix

Elvenes og kjæresten gikk etter hvert fra hverandre. 32-åringen valgte å være åpen om aborten i programmet for å hjelpe andre, i tillegg til å understreke for Bolden og Curtis hvor viktig det er å være på samme bølgelengde når man skal ha barn.

- Den scenen er helt ekte. Det kommer helt og holdent fra meg. Jeg er en sånn person som mener at hvis man skal gjøre noe, så må man stå for det hundre prosent, sier hun til Nettavisen.

- Jeg tenker at så lenge det kan hjelpe andre mennesker, at det kan hjelpe å vite at etter å ha fått et barn, er det en stor sjanse for at du blir gravid igjen. Og vær klar over at det ikke er lett, og spesielt hardt like etter man har fått et barn.

ÅPEN: Melinda Elvenes fortalte om sin egne private historie på realityserien. Foto: Skjermdump Netflix

Abort er fortsatt et svært betent tema i USA, og innrømmer at hun er overrasket over tilbakemeldingene hun har fått.

- Ja, jeg lurte på om jeg ville få mye dårlige tilbakemeldinger, men jeg har faktisk ikke fått noen i det hele tatt ennå. Det har bare vært positive ting, forteller Elvenes smilende.

- Jeg tror vi er på et sted nå der det er en plass for et show som dette. Det er et homofilt, svart par. Det er en veldig stor greie i USA. Og tingene vi snakker om på showet, som at de vil ha barn og det med abort, det er fortsatt sånn at ikke alle vil være enige eller synes det er bra, men det åpner dører for så mange andre. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger.

Sesong to?

Det er fortsatt ikke sikkert om det blir en sesong to av «Styling Hollywood». Svaret kommer mest sannsynlig mot slutten av året. Melinda Elvenes sier hun krysser fingrene, men hun er uansett stolt av å ha vært en del av programmet.

- Om ikke annet, så er det et viktig program for mange mennesker fordi de kan kjenne seg igjen i det. Og de kan se på reality-TV som ikke bare er flasker som blir kastet over hodet på andre og folk som drar hverandre i håret og sånne ting, sier hun.

Etter en tøff start, er livet i Los Angeles nå bra for Melinda Elvenes. Et større fokus på personlighet i modellbransjen har hjulpet den livlige norske jenta. I tillegg til jobben hos Bolden og Curtis, har 32-åringen mange oppdrag innen reklame.

- Reklame-skuespill har vært så gøy fordi jeg får være meg selv mye mer. Jeg koser meg masse med det, sier Elvenes smilende.

GLAD: Livet er bra i Los Angeles for Melinda Elvenes. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Men selv om det nå ser lyst ut for Larvik-jenta, har det vært en lang og noen ganger tøff reise for å komme dit hun er i dag.

- Det tok sin tid. Det er ikke så enkelt at man bare flytter, så går det greit. Jeg har virkelig jobbet rumpa av meg og satt inn den tiden som trengs. I alle ting man hopper inn i, så kommer det et punkt der man spør seg om man skal gi opp. Og mange hopper av, men jeg valgte å holde ut litt lenger. Så har det bare åpnet seg og løsnet seg.

- Så jeg er supertakknemlig for alt jeg har gått gjennom, men jeg er så glad for at det er ferdig, sier Elvenes og ler.