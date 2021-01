Mena Suvari er 41 år og høygravid - nå viser hun frem babymagen

Skuespilleren blir mamma for første gang i mars.

I oktober delte den amerikanske skuespilleren Mena Suvari (41) nyheten om at hun venter sitt første barn.

Det gjorde hun på Instagram, der hun siden har delt flere bilder av den voksende babymagen. Den lille babyen melder sin ankomst i mars, noe den kommende moren selv beskriver som «surrealistisk» i et nytt, åpenhjertig intervju.

– Det føles så surrealistisk. Jeg føler meg veldig heldig, det er bare helt vilt, sier hun til Entertainment Tonight.

– Brukte så lang tid på å tvile

At Suvari skulle bli gravid var nemlig ingen selvfølge. I intervjuet åpner hun opp om utfordringene ved å bli gravid i voksen alder og drømmen om å en dag skulle bli mamma.

41-åringen forteller blant annet at hun og ektemannen Michael Hope prøvde lenge før de fikk beskjed om at Suvari ikke kunne bli gravid på grunn av alderen. Legene tok feil.

– En av de største gavene legen min ga meg da jeg kom tilbake fra filming i august, var at han sa: Jeg er er så glad for at du stolte på og lyttet til kroppen din. Det betydde alt for meg, for jeg brukte så lang tid på å tvile. Jeg hadde emosjonelle sammenbrudd og tenkte at det er over. Men så var det jo ikke det, forteller «American Pie»-skuespilleren.

Høygravid på filmpremiere

41-åringen har som tidligere nevnt delt flere bilder av babymagen de siste månedene, og i helgen poserte Suvari høygravid på premieren for sin nye film i i Los Angeles.

I tillegg til å være aktuell som snart nybakt mamma er hun nemlig også aktuell med filmen «Don't Tell A Soul».

Tidligere denne måneden delte hun også et innlegg der hun uttrykket takknemlighet over alt hun har.

«Mine kjære. Mitt liv. Mine største gaver. Aldri hadde jeg trodd at jeg skulle finne dere, men det gjorde jeg. Så mange ofringer. Så mange lekser lært. Du er hjertet mitt, Mike Hope, og hjertet ditt slår nå inne i meg mens vi bringer dette nye mennesket videre inn i livet. Jeg gleder meg sånn til å møte deg, min sønn. Jeg gleder meg til å søke etter og oppleve gleden ved å finne min refleksjon et sted hos deg», skrev hun til et bilde av seg selv, babymagen og ektemannen.

