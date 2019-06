Mener Khloe Kardashian var utro: Slik svarer hun på ryktene

Kjæresten var utro mot henne, men nå svarer Khloe på ryktene om at hun skal ha innledet et forhold til en opptatt mann.

Det er på Instagram at Khloe Kardashian (34) adresserer ryktene som omhandler hennes tidligere kjæreste Tristan Thompson (28).

Utroskapsskandalen for Khloe og Tristan begynte da hun skulle føde datteren True (1) i fjor. Det skjedde under mildt sagt oppsiktsvekkende omstendigheter.

Stjernen skal ha fått veer etter at Dailymail publiserte bilder av kjæresten Tristan som kysset og hadde med jenter på hotellet.

Forholdet mellom reality-stjernen og basketspilleren tok slutt først tidligere i år, da det kom fra at familievennen Jordyn Woods hadde rotet med basketballspilleren etter en fest.

Tristan fikk likevel invitasjon til datteren Trues første burdagsselskap:

Eksen var gravid da Khloe og Tristan dro på date

Samtidig har det i lengre tid versert rykter om hvordan forholdet mellom Kardashian og Thompson oppsto tilbake i 2016.

Da satt Thompsons kjæreste, Jordan Craig hjemme, gravid med parets sønn Prince Thompson (2). Mange har i ettertid ment at Khloe har vært en såkalt «homewrecker» som stjal Tristan fra kjæresten og sønnen.

Craig deler ofte bilder av henne og sønnen Prince på Instagram:

– Jeg må si min sannhet

I flere Instagram Stories forklarer Khloe nå sin versjon av det som skjedde i starten av forholdet med Tristan:

– Jeg er skuffet over at jeg i det hele tatt føler at jeg må poste dette, men jeg må si min sannhet. Ta det som dere vil, skriver hun og fortsetter:

– Jeg møtte Tristan fordi HAN VALGTE å gå på en «blind date» med meg. En felles venn forente oss. Etter å ha dratt på noen dater fortalte Tristan at han hadde en gravid eks, skriver Kardashian som forteller at hun ble skeptisk til å fortsette å date eller starte et forhold.

FORKLARER SEG: Khloe la ut oppdateringene på Instagram for å få sagt sitt om den påståtte utroskapen.

Tristan overtalte Khloe ved å bruke moren og advokatene

Likevel var hun åpen for å diskutere dette med Tristan, som gjorde alt han maktet for å beholde den styrtrike reality-stjernen i livet sitt.

– Han fortalte meg at forholdet var over for lengst før vi hadde møttes. Han fikk meg til å snakke med hans indre sirkel (av venner, journ.anm). Han viste meg fysiske bevis, meldinger mellom de to, og han hadde meg med i telefonsamtaler med advokatene sine for å bevise det han sa. Hans beste venner, forretningsforbindelse og til og med moren fortalte meg at han og kjæresten hadde gjort det slutt før vi møttes.

LYKKELIGERE TIDER: Forholdet til Khloe og Tristan røk etter at han skal ha vært utro mot henne, men mange mener at forholdet startet med at Khloe og Tristan hadde en affære. Foto: Scanpix

Deretter går Kardashian videre med en forbeholden beklagelse.

– Dette er sannheten som jeg trodde og stolte på. Hvis dette av en eller annen grunn ikke er sant er jeg så fullstendig lei meg for at TRISTAN og hans indre sirkel ville juge om noe som dette. Jeg ber om at sannheten min er nettopp en sannhet, Gud vet at jeg ber, men nå vet jeg ikke hva jeg skal tro lenger, avslutter Kardashian før hun legger med nok en beklagelse.

Stjernen la også ut et bilde med påskriften «det har vært en av de dagene i sånn 3 år nå».

Khloe elsker mammatilværelsen og tilbringer alt av ledig tid med datteren: