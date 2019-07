Mener svensk politi bryter menneskerettigheter. Nå har fansen startet underskriftskampanje

Mener rapperstjernen lever under umenneskelige forhold i fengsel i Sverige.

Tidligere denne måneden måtte den amerikanske rapperen ASAP Rocky avlyse konserten sin på Kadetten Music Festival i Sandvika etter at han ble arrestert i Stockholm.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet ble rapperen Rakim Mayers, som han egentlig heter, arrestert og mistenkt for grov mishandling under et slagsmål i Stockholm som fant sted 30. juni etter en konsert.

På sin Instagram-konto har han hevdet sin uskyld og publisert et videoklipp som viser opptakten til slagsmålet.

Arrestasjonen har skapt overskrifter verden over, og fortsatt sitter rapperstjernen i varetekt. Det har blant annet fått manageren John Ehmann til å reagere voldsomt.

- Umenneskelige forhold

Tidligere denne uken gikk manageren ut med hard kritikk mot svensk politi. I et intervju med den svenske avisen Expressen mener Ehmann at svensk politi har krenket rapperens menneskelige rettigheter.

Han mener blant annet at ASAP Rocky ikke har fått tilgang på rent vann, at den amerikanske ambasaden er blitt nektet tilgang til rapperen, og at han lever under umenneskelige forhold i varetekt i Sverige.

Ehmann har også uttrykt stor misnøye over saksbehandlingen, og mener at rapperstjernen har tapt flere millioner på arrestasjonen etter at han har måttet avlyse flere konserter.

Over 300.000 krever rapperen løslatt

Som nevnt har arrestasjonen på ASAP Rocky fått stor oppmerksomhet. Nå har også fansen kastet seg på, og har startet en underskriftskampanje i håp om å få sitt store rapperidol løslatt.

Over 300.000 mennesker har skrevet under kampanjen i skrivende stund.

«Alle har de samme rettighetene mens de sitter i varetekt, og skal ha lik og rettferdig tilgang til disse rettighetene. Han har fått tillatelse til å besøke den amerikanske ambassaden og en advokat, men kun i samvær med svenske tjenestemenn. Det er meget forvirrende og urovekkende at loven ikke ser ut til å anvendes likt for alle under slike omstendigheter», står det blant annet skrevet i underskriftskampanjen.

PÅ VEI INN TIL HØRING: ASAP Rocky og teamet hans på vei inn til høring i rettsalen i Stockholm tidligere denne måneden. Foto: NTB Scanpix

- Sover på en yogamatte

Også i internasjonale aviser, som blant annet TMZ, blir det hevdet at det finnes informasjon om at rapperen blir tvunget til å drikke møkkete vann og blir servert uspiselig mat.

- Rapperen sover på en yogamatte. I fengselscellen ved siden av ham sitter en person med store mentale problemer. Han slår hodet sitt i betongveggen og kaster avføring overalt, skriver nettsiden blant annet.

Svensk politi og Kronoberg fengsel, der ASAP Rocky sitter, har imidlertid avvist anklagene.

- Fengselscellene er nettopp renovert. De siste årene har vi gjort en stor rekonstruksjon der vi har renovert alle rom. Så fengselscellen er i relativt god stand, sier Fredrik Wallin, fengselssjefen for Kronobergfengselet, til Expressen.

- Hvis noen søler mat, får mageproblemer, eller skader seg selv til blods, rengjør vi med en gang gjennom en rengjøringsselskap som vi har en avtale med. Dette gjelder både for våre klienter og for at vårt personale skal ha et bra arbeidsmiljø, fortsetter han.