Mener ungdommen kan bli lykkeligere etter korona-kjeft: – Livet er ikke bare en fest

Korona-nedstengningen kan komme med helt uventede oppturer for den utskjelte ungdommen.

– Vi lever i et samfunn hvor det alltid finnes en løsning; får man ikke til noe på skolen, så får man hjelp og tilpasninger. Har man ikke tid til husarbeid, så leier man inn noen.

– Det er kanskje det som er så vanskelig med korona for ungdommene, for i denne situasjonen er det ingenting som kan hjelpe, forteller Line Marie Warholm.

Hun er psykologspesialist, spaltist i Aftenposten og forfatter av boken «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket».

Gjennom koronatiden har ungdommen flere ganger stjålet overskrifter og engasjert kommentatorer i avisene og sosiale medier. Ofte har de måtte finne seg i å dras over én kam, portrettert som koronavirusets minst sannsynlige offer, uten ansvarsfølelse for resten av landet.

Les også: Ekspertenes nye korona-anslag: Ingen grunn til å kjøpe flybilletter til Syden neste år (+)

– Foreldre må tørre å være voksne

Tenårene byr på en naturlig selvopptatthet, mener psykolog Warholm. Følelsen av å skulle gå glipp av noe kan være uutholdelig. Derfor mener hun det er lett å forstå at unge reagerer hardt og vil tøye grensene.

– Det er lett å ha medfølelse med de unge, for når man er ung så føles alt som at det er nå det gjelder. Når man er 40 år, så vet man at den neste ikke er den siste festen. Som tenåring forstår man ikke alltid det, sier Warholm om stormen.

Da er det ekstra viktig at foreldre tør å være de voksne i en slik situasjon, ifølge psykologen.

– Vi kan ikke overlate til ungdommen å sette grensene. Det kan være vanskelig for foreldre å sette grenser også, men i dette tilfellet får vi nå hjelp av lovverket, politiet og myndighetene til å gjøre det også. Da bør det ikke lenger være vanskelig, mener hun.

Psykolog Line Marie Warholm tror det er mye lærdom å høste for ungdom som synes korona ødelegger deres sosiale liv. Foto: Astrid Waller

Warholm mener tvert imot at det er sunt at norsk ungdom nå må stå gjennom en krise.

– De blir sure, i dårlig humør og kanskje bekymret for studietiden sin, men da må vi voksne snakke med dem om det. Bekymring, tristhet, skuffelse og sorg er en del av livet som man ikke skal beskytte dem mot, men lære dem å takle, påpeker hun.

Familieterapeut Trine Eikrem mener det ikke er rart at dette er en svært så uvant situasjon for ungdommen.

– De har levd med frihet hele livet, og derfor er det vanskelig akkurat nå når vi ikke har frihet til å leve på den måten vi er vant til, påpeker hun.

Les også: Korona eller forkjøla?

– Bedre å nekte en fest, enn å sende dem i krigen

Korona-restriksjonene kan kanskje vise seg å være nettopp en utmerket leksjon om hvordan selve livet fungerer.

– Det er en fin mulighet for den generasjonen til å lære at livet ikke bare er fest og moro, men hendelser inntreffer og gjør at alt ikke er like lett i livet. Man må mange ganger sette andre først.

Warholm mener frihetsberøvelsen ikke er en karakteristikk som er unik for pandemien.

– Et dødsfall kan skje uventet eller et brukket bein kan hindre deg fra å gjennomføre planer du hadde. Det er en del av livet. Nå kan ungdommene våre få stå i det og kjenne på det, samtidig som alle andre i samfunnet vårt må gå gjennom akkurat det samme.

Hun mener at foreldre som snakker med barna sine bør trekke store linjer, og bruke sammenligninger som at dette er vår måte å være soldater i en krig.

– Dette er vår tid til å være offer, og ser man det i perspektiv er det ikke det verste som kan skje. Det er bedre for oss foreldre å nekte dem en fest enn å sende dem ut i krigen, sier Warholm.

Les også: Olav Thon: - Vi klarer oss fint uten så mye statstøtte

Tror ungdommer kan bli lykkeligere etter korona

Er det en felle det er lett å falle i, så er det likevel denne offerrollen. For å unngå det kan tankegangen om et globalt, felles prosjekt kanskje bidra til å øke lykkefølelsen hos de unge.

– Det lærer dem også om empati, ikke bare for sine nærmeste venner som de allerede er ganske gode på, men i det større bildet, forteller hun.

Derfor tror Warholm at ungdommer kan komme veldig godt ut av korona-krisen, fordi de har bidratt til noe bra i den store sammenheng.

– Vi må løfte frem det perspektivet også, og ikke bare bygge oppunder den offerrollen som det er så lett å gjøre. Det tror jeg de blir lykkeligere av også, for det er noe fint med å vite at man har bidratt her i verden.

Les også: Utroskap, lesbesex og vold: Her er de største skandalene etter 10 år med «Real Housewives of Beverly Hills» (+)

En fersk, global undersøkelse gjennomført av Deloitte viser også at koronapandemien kommer med noen kanskje uventede bi-effekter for unge mennesker.

Nær halvparten av de spurte, som er født mellom 1984 og 1994, svarte før korona at de var stresset hele eller mesteparten av tiden. Underveis i pandemien var følelsen av stress overraskende nok mindre enn før, for tallet krympet med hele åtte prosent.

Tallene stemmer overens med erfaringen psykolog Warholm har gjort seg her hjemme.

– Jeg snakket en del med unge som hadde hjemmeskole i mars og april, og mange sa at de synes det er deilig når det sosiale presset er borte. Mange unge er redd for å ikke lykkes sosialt og koronakrisen har tatt bort det presset fra veldig mange. Så noen blir lettet, mens på en annen side er det mange som ikke tåler isolasjon så godt, påpeker Warholm.

Les også: Overvekt kan senke hjerneaktiviteten

Russekullets nye hverdag kritiseres på ny: – Uheldig

Årets russekull ble det første til å få en kraftig amputert feiring av 13 års skolegang som følge av pandemien, og russen fikk mye kritikk for å trosse korona-nedstengningen.

Nå skal mange av de samme ta fatt på studielivet og igjen hagler beskyldningene om «ansvarsløse» og «fæle» ungdommer blottet for bekymringer.

Psykolog Trine Eikrem mener at voksne, som kanskje har mindre sosialt behov enn ungdom, skal være forsiktige i kritikken sin.

Familieterapeut Trine Eikrem mener det kan være forskjell på unge og voksnes sosiale tilgang og behov.

– Mange av de som er ute og kjefter på ungdommen har en familie å komme hjem til og får dekket det sosiale behovet sitt. Mens mange av de unge har kanskje nettopp startet et nytt liv i en ny by og skal kanskje bo på en hybel hvor de ikke kommer hjem til noen. Det dreier seg om å få dekket det sosiale behovet man har, forteller Eikrem.

Hun mener det er uheldig å sette folk opp mot hverandre, fordi det kan ha negative ringvirkninger og skape avstand.

– Vi reagerer fort med sinne når det er angst som driver oss, og det er veldig typisk at det blir to fronter slik som vi ser nå. Det er en menneskelig reaksjon. Når folk blir redde, kan de også bli sinte.

– Men det er så typisk å skylde på ungdommen. Jeg mener det er kjempedumt, for det kan utvikle seg til en oss- og dem-følelse, som gjør at det kan bli en utgruppe. Problemet med det, er at da kan de også oppføre seg mer som en utgruppe som virkelig ikke vil høre på hva andre har å si, påpeker Eikrem.

Hun forteller at hun har sett mange ferske studenter og faddergrupper som har gjort en formidabel jobb med å holde avstand, selv om hun også mener at det er de få som ødelegger for mange.

– Jeg synes tidlig at ungdommen fikk mye tyn, men jeg synes de aller fleste har vært tapre med hvordan de løste russetiden ved å forlenge den og få til en feiring tross alt.

Warholm mener først og fremst at dette klimaet som har oppstått er en fantastisk lærepenge for de unge.

– At unge ser at voksne mennesker får en reaksjon er sunt. Ofte er vi opptatt av å beskytte dem mot voksnes følelser. Det at de kan erfare at noen voksne synes de er egoistiske og at det skaper en følelsesmessig reaksjon når de ikke overholder smittevernstiltak, synes jeg er helt rimelig. De tar det kanskje ikke så innover seg, men kanskje det påvirker dem litt, og det er flott, sier Warholm.

– Hvilke valg du tar koker til syvende og sist ned til deg selv. Det er den evige treningen som man har hele livet. Det er kanskje sunt å ta den «kan jeg stå for dette, om det jeg gjør står på forsiden av nettavisene i morgen?»-testen. Det kunne helt sikkert ikke de som det har stått skrevet så mye om nå i det siste, på hjemmefester og i store ansamlinger, de er sikkert ikke stolte av det, sier Eikrem.