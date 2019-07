Mener voksne har sviktet ungdommen: - Unge spør meg om ting jeg er overrasket over at de ikke kan

Etter snart 20 år som sexologisk rådgiver, ser Tore Holte Follestad en tydelig trend: - Ungdommen vet mer om trekantsex eller «100 måter å gi en blowjob på», enn det de vet om helt vanlig sex.

- Unge kommer til meg og spør om ting jeg er overrasket at de ikke kan. Som hvordan et kjønnsorgan ser ut, hvor klitoris er eller hva som skjer med kroppen første gang du har sex. De spør om ting som for voksne, seksuelt erfarne mennesker er helt normalt, som det å ikke få orgasme eller oppleve ereksjonssvikt, men som for dem kan oppleves som superdramatisk.

Spesialist i sexologisk rådgivning Tore Holte Follestad har jobbet på Sex og samfunn-klinikken i snart 20 år. De siste årene har han lagt merke til en tydelig trend blant unge:

Stadig flere unge bekymrer seg over at de ikke eksperimenterer nok seksuelt. Selv ønsker de seg kanskje bare «helt vanlig» sex, men er redde for at det ikke er nok.

Mange sitter med følelsen av at «alle andre» har et tilsynelatende utagerende og spennende sexliv, mens de selv synes det er utfordrende nok å finne en de vil ha sex med.

Søker de informasjon på nett om hvordan man får kjæreste, hvordan man får orgasme eller hva som er viktig for å ha god sex, så finner de lite.

Det de derimot finner er artikler om BDSM, «vennesex», trekant eller sexklubber.

- Det finnes generelt sett svært lite informasjon om det normale. Ungdommen vet mer om trekantsex eller «100 måter å gi en blowjob på» enn det de vet om helt vanlig sex - som lyst, begjær, hvordan de får orgasme, hvordan man har god sex og hvordan man får kjæreste. Det er kjempepositivt at unge etterspør denne informasjonen, men det faktum at de må spørre om den, tyder på at vi har sviktet.

- Hvem er det som har sviktet?

- Vi voksne. Lærere, foreldre og media, hovedsakelig. Det er kjempepositivt at ungdom søker informasjon fra andre kilder enn porno og internett, men det som er trist er måten vi voksne svarer på, ved å ikke gi dem den informasjonen de etterspør.

Yte før nyte

Follestad er ikke alene om sitt synspunkt. Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgivning, jobber også ved Sex og samfunn-klinikken. Hun deler Follestads erfaringer.

- Det finnes knapt informasjon om «helt vanlig» sex. For hva er helt vanlig, egentlig? Det er det ingen som snakker om. Jeg ønsker meg et større fokus på den positive seksualiteten, sier Slettvoll Lien.

Slettvoll Lien ser i tillegg en annen klar trend blant mange av de som oppsøker sexologisk rådgivning.

- Svært mange, jeg tror jeg kan si bortimot 90 prosent, av de jeg snakker med er veldig opptatt av å yte - og ikke så opptatt av å nyte. Mange av dem har knapt tenkt over hva som er godt for dem når det kommer til sex, de gjør heller ting utfra hva de tror det er meningen at de skal gjøre eller hvordan de tror de kan gjøre partneren fornøyd.

Hennes erfaring er at begge kjønn er opptatt av partnerens nytelse, men at jentene i større grad er opptatt av å prestere.

- I tillegg er mange usikre på hva som er normalt. De vil ikke være pripne eller unormale, men for mange kan det være rart å begynne med oralsex. Hvis du ikke er så erfaren, kan det oppleves som veldig privat. Andre kan ha en tanke om at det er vanlig å begynne med analsex. Jenter forteller gjerne at kjæresten har lyst til å prøve det, men at de selv ikke vil og lurer på om det er greit, sier Slettvoll Lien, og legger til:

- De delene av seksualiteten som det skrives mye om, som sexklubber, fetisjer og den biten, treffer egentlig bare et smalt segment av befolkningen. Det finnes kanskje bare en håndfull slike nettverk i landet, men de får uforholdsmessig mye plass i media.

SEXOLOGISKE RÅDGIVERE: Trude Slettvoll Lien og Tore Holte Follestad er spesialister i sexologisk rådgivning ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo. Foto: Sex og samfunn

Tre grupper unge

Bildet er imidlertid ikke svart-hvitt, understreker de sexologiske rådgiverne.

- Det er positivt med åpenhet rundt sex og seksualitet. Har du levd et helt liv i skapet fordi du tenner på BDSM og liker å bli pisket, så er det positivt å kunne lese om at det er flere som deg. Åpenhet bidrar til å fjerne skamfølelse. Sex og samfunn er opptatt av å fortelle at frihet fra skam gir deg frihet til å velge hvem du vil være som seksuell person, sier Follestad, og fortsetter:

- Problemet er at vi ikke finner helt balansen i dualiteten mellom å åpne opp og gi rom til alle, og det å understreke at det også er helt okei å ikke ønske å eksperimentere. For noen er BDSM frigjørende, for andre er det helt greit å vente med sex til du finner én person som du kan ligge i misjonær-stilling resten av livet med.

At stadig flere unge sitter med inntrykk av at «alle» eksperimenterer seksuelt er det liten tvil om, ifølge Slettvoll Lien og Follestad. Men stemmer dette inntrykket?

Svaret er at vi ikke vet. Vi mangler god forskning på nordmenns sexliv generelt, og har ingen statistikk på hvor eksperimentelle unge nordmenn er i dag.

Men det vi derimot vet er at debutalderen går opp, i tillegg til at en rekke studier fra utlandet viser at unge har mindre sex enn før. Norske eksperter mener det er god grunn til å anta at bildet er det samme i Norge også, og har i tidligere intervju med Nettavisen listet opp en rekke mulige årsaker til at unge har mindre sex enn før.

Sexologisk rådgiver Follestad mener man kan dele unge inn i tre hovedgrupper:

- Vi møter de som tror alle eksperimenterer med trekantsex og andre ting, og som er redd for at de er mislykka og kjedelige som ikke gjør det. Så møter vi andre som er ikke er så opptatt av å eksperimentere så voldsomt, og som er helt trygge på det. Og så er det en tredje gruppe, som består av de som synes åpenheten er helt topp fordi det gir dem rom til å skjønne at de ikke er perverse og rare, men helt normale.

Legevaktsjef er bekymret

I januar gikk legevaktsjef Liv Heidi Brattås Remo ved legevakta i Drammensregionen ut med følgende bekymringsmelding overfor ungdommen:

- Vi ser er en seksuell adferd som ikke harmonerer med alder. Det har skjedd noe med forståelsen om hva som er normalt og ikke normalt.

LES MER: Legevaktsjef er bekymret for ungdom: - Sex har blitt underholdning

Jentene som oppsøkte overgrepsmottaket fortalte i større grad om gruppesex, opplevelsen av å måtte «være med på alt» og sex i svært beruset tilstand.

- Jeg skjønner at ungdom ikke vil diskutere sex med foreldrene sine, og at de derfor søker informasjon andre steder. Og det finnes mye lett tilgjengelig informasjon om sex på internett, TV og sosiale medier. Men ungdommene trenger en motvekt, de trenger et alternativ til det ekstreme. Jeg tenker at vi har sviktet i å formidle «normal» seksualitet til våre ungdommer, uttalte Brattås Remo til Nettavisen.

Marianne Støle-Nilsen er rådgiver i Sex og samfunn, men har mange års erfaring som lektor på ungdomsskolen. Hun forteller at ungdomsskoleelevene var tydelige på at de ønsket mer nyansert informasjon om sex.

- Det kommer også frem i forskningen, at ungdom ønsker at voksne skal snakke med dem om seksualitet og kjønn. Det tyder på en ansvarlighet blant ungdommen som er veldig positiv, sier Støle-Nilsen.

Mange voksne har kanskje lett for å tenke at ungdom finner den informasjonen de trenger på internett, og at de vet alt. Det stemmer ikke, sier lektor Støle-Nilsen.

- Vi har vært flinke til å snakke med ungdommen om enkelte ting, som voldtekt, overgrep og viktigheten av å si tydelig ja - eller tydelig nei. Men vi har ikke snakket nok om den positive og helt normale seksualiteten, mener Støle-Nilsen.

LEKTOR: Marianne Støle-Nilsen er lektor og rådgiver i Sex og samfunn. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

- Kan ikke handle om herpessår og uønsket graviditet

De som oppsøker Sex og samfunn-klinikken, er der fordi de søker hjelp. Selv om rådgiverne ved klinikken får et godt innblikk i unges seksualitet, er de tydelig på én ting:

De aller fleste unge har et godt forhold til egen seksualitet. De aller fleste hører nok til gruppe to i Follestads oversikt, altså leser de om fetisjer og gruppesex, men er trygge på seg selv og lever godt med at det ikke er noe for dem.

Disse ungdommene kommer nok aldri til Sex og samfunn-klinikken for rådgivning.

- Vi ser mest til de ungdommene som faktisk har et problem og som søker hjelp for det, og de er jo ikke representative for hele ungdomsgenerasjonen, sier Slettvoll Lien.

Men at unge ønsker seg mer informasjon om «normal seksualitet», er det likevel ingen tvil om. Og løsningen, ligger hovedsakelig i seksualundervisningen, mener de sexologiske rådgiverne.

- Nå har helsesykepleierne fått det inn i arbeidsmalen slik at det tas opp med foreldre som har med småbarn på kontroll. Videre må det inn i barnehagen, og deretter være på agendaen gjennom hele grunnskolen, sier Slettvoll Lien, og avslutter:

- Og så må vi slutte å la seksualundervisningen handle om herpessår og uønsket graviditet. Vi må snakke om den positive seksualiteten, om følelser og om hvordan vi har det sammen.