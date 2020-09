Menn og deres penis: – Et symbol for potens, maskulinitet og styrke

Helt siden Even og Kristian løp etter meg i barnehagen med penis ute, har jeg vært fascinert av menns forhold til eget kjønnsorgan. Nå er jeg faktisk blitt litt klokere.

KOMMENTAR: Til et rom fullt av to menn og tre kvinner, videreformidlet jeg meldingen fra sexologen jeg nettopp hadde intervjuet:

At kvinner opplever å få nummen klitoris etter for hyppig bruk av sexleketøyet Womanizer.

Damene i rommet reagerte ikke nevneverdig. Kanskje skar de en liten grimase. Mumlet noe om at «det hørtes ikke noe gøy ut». Mennene, derimot, så sjokkerte ut. Redde, faktisk, som om det var deres klitoris som straks skulle takke for seg.

- Nummen klitoris? Herregud!

I noen få sekunder ble jeg overrasket over deres empatiske evner. Tenke seg til, at de så tydelig kunne leve seg inn i situasjonen som kvinne med nummen klitoris og formelig kjenne på hennes smerte.

Men så skjønte jeg det.

- Dere tenker på hvor fælt det hadde vært få nummen penis, dere?

- Ja, kjære vene. Da hadde det vært game over, ass. Ingenting igjen å leve for da.

PENISBILDER: Hvorfor sender menn bilder av tissen sin? Er det for å vise den frem fordi de er så stolte? Eller kanskje helt motsatt, for å få bekreftelse? Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

- Se på tissen min!

Penisen har blitt portrettert helt siden verdens første mann så ned og gledet seg over at det hang noe der.

For tusenvis av år siden ble den slipt, hugget og skåret inn i stein. Se bare på den berømte helleristningen «Begbymannen», som står med sin erigerte kjempepenis og venter på bedre tider.

BEGBYMANNEN: Her står Begbymannen i Fredrikstad med penis til værs. Foto: Mediehuset Nettavisen

Barn tegner penis så fort de får en blyant i hånda. Det er bare gøy med penis, den kan være lang og kort og slapp og hard og hårete og liten og stor og det som er. Artig læll, som vi sier i Trøndelag.

Jeg har klare minner av Even og Kristian, gutta i barnehagen som dro frem penis og løp etter oss jentene. «Se på den, se på den!»

Vi jentene løp for harde livet. Ville ikke se, kjenne på eller, helt ærlig, være i nærheten av tissen deres. Påfallende er det likevel at jeg er helt sikker på at jeg, hvis stilt overfor valget, heller ville tatt på deres penis enn å løpe etter gutta uten truse selv.

Det var nemlig ingen små jenter som tegnet en vulva. Vi skjønte tidlig at det ikke var det samme.

Vulvaen skal liksom gjemmes bort. Ikke snakkes om, ikke vises frem, bare være noe som er der. Fin, ren og ikke til bry - med en dæsj skam tilknyttet det hele.

Det er ikke rart, det. Standarden ble satt ved innføringen av alle kallenavnene på de ulike delene av en kvinnes underliv: Skambenet, skambensbuen, skambenskammen og skamleppen.

Vi tegner da vitterlig ikke et skamben. Det sier seg selv.

Penis, derimot, den skal opp og frem! Den skal tegnes, dingle, vokse, måles, studeres og vises frem.

PENIS: En penis tegnet på et gangoverfelt i Oslo. Slike har man sett mange av. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Skal vi tro skrekkhistoriene fra enkelte damer på Tinder, er det noen menn som dedikerer store del av døgnet til å vise frem penisen sin.

«Se hva jeg har laga her! Det er tissen min, gitt. Og er den ikke fin?»

Samtidig vet vi at mange menn skammer seg. De er redde for at den er for liten, for tynn, for slapp eller for lite selvsikker. Så de utvikler - helt unødvendig - komplekser, som hemmer dem seksuelt, men også sosialt.

Vi har mange penis-teorier. Liten mann, liten tiss, for eksempel. Store hender, stor penis. Fin bil? Penisforlenger. Fin bil OG dress? Definitivt penisforlenger.

Det meste er bare tull. Men menns forhold til penis, det er alvor.

Og dét fascinerer meg.

Mange er misfornøyde

- Penis er ofte nært knyttet til maskulinitetsfølelsen. Stor penis er en bekreftelse på manndom.

Det sier sexolog Thomas Winther, og det er heller ikke vanskelig å tro ham.

Tabloidavisene og verdens kvinnemagasin har gjort sitt for å legge press på penis opp gjennom åra, med overskrifter om størrelse og «så lenge bør han holde ut».

Så at menn føler på en direkte kobling mellom penis og manndomsfølelse, er forståelig.

Det er dog uheldig, spesielt siden de aller fleste bekymrer seg helt unødvendig.

- Gutter og menn er veldig opptatt av penisstørrelse. En tredjedel av voksne menn er misfornøyd med penisstørrelsen, noe som er interessant med tanke på at nesten alle kvinner sier de er fornøyd med partnerens penisstørrelse.

Det sier urolog Sturla Pilskog, som snakket med såpass mange bekymrede menn og gutter at man bestemte seg for å skrive boka «Penis - en håndbok», som ifølge ham selv er en «saklig og lett bok om penis, som rydder opp i det feilaktige bildet mange har av hva som er normalt».

- De som er misfornøyde med størrelsen eller opplever ereksjonssvikt sier at det går på selvfølelsen løs. Penis betyr mye for menn på godt og vondt, og det er et organ tilknyttet unødvendig mange myter og usikkerhet blant menn, sier Pilskog.

UROLOG: Sturla Pilskog har skrevet en håndbok om penis. Foto: Kagge Forlag

Begynner på stellebordet

Denne usikkerheten så imidlertid ikke ut til å være altoppslukende for Even og Kristian, gutta som løp etter oss med penis i hånda i barnehagen. Ei heller for gutta på barneskolen, som tegnet penis i snøen, i skolebøkene og på skuret utenfor bensinstasjonen.

Det var ikke én vulva på det skuret.

Jeg spør Tore Follestad, spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og samfunn:

- Hvorfor er ikke vi jenter mer stolte av kjønnsorganet vårt, tror du?

Follestad drar litt på det. Han er ikke så sikker på at det handler om stolthet, men er med på at det er en kjønnsforskjell tilknyttet forhold til eget kjønnsorgan.

- Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn, men det er jo gjort forskning i Sverige på hvordan mødre reagerer når barna ligger på stellebordet og koser med tissen sin. Når små gutter da får ereksjon, blir det gjerne møtt med en positiv bekreftelse, kanskje man smiler litt av det. Når jenter tar på seg selv, derimot, så var reaksjonen i stor grad motsatt. Hånda ble tatt bort og det ble ikke kommentert.

Hva ville skjedd om vi jentene også kledde av oss og løp etter guttene uten truse? Hva ville de barnehageansatte sagt om jeg også ropte: «Se på meg, da! Ta på den!»

Even og Kristian ble ikke stoppet. Jeg husker at de fikk løpe og rope og herje, og jeg husker at jeg egentlig bare ville få sitte i fred og perle.

Forskning viser at kjønnsrollene lever i beste velgående i landets barnehager. Jenter blir i større grad oppmuntret til å være stille, flinke og rolige, mens man forventer mer bråk, aktivitet og herjing fra guttene.

- Jenter skal være tilbakeholdne, rolige og søte. Gutter blir oppmuntret til å være aktive, utadvendte og mer pågående, sier Follestad.

Sammenligner og søker bekreftelse

Jeg synes det gir mening. Seksualiteten er jo ikke noe som plutselig blir født den første gangen man har sex, så at vi påvirkes allerede fra stellebordet, er nærmest selvsagt.

Men så fort vi kommer i tenårene, er det kanskje noe som skjer med gutta. Den barnslige og naive nysgjerrigheten tilknyttet penis og egen kropp forsvinner litt idet gutta skjønner at denne faktisk skal brukes til noe - utover å tisse og løpe etter jenter i barnehagen med.

Den skal brukes til å prestere, rett og slett.

Og hva gjør vi når vi ønsker å prestere godt? Vi sjekker konkurransen.

- Penisen henger jo veldig lagelig til, ikke sant? Vi gutter ser jo hverandre sin penis og sammenligner fra vi er ganske unge. Det gjør ikke dere jenter.

Det sa en kompis til meg her om dagen, og jeg innså at her er vi inne på noe.

For tenke seg til, så merkelig det ville vært om jeg hadde foreslått til venninnene mine under en av de mange kveldene i kjellerstua, med Kims potetgull i skåla og en episode Friends på TV-en, at vi skulle hente et speil og sammenligne litt vulva.

Og da slo det meg at alle disse penisbildene kanskje ikke handler om å vise frem penis fordi de er så stolte av den, men rett og slett det motsatte: De vil ha bekreftelse.

- Det vi ser fra studier på «dickpicks» er at en stor gruppe av de som sier de har sendt slike bilder, gjorde det fordi de har komplekser for penis. Så hvis de sender det til hundre jenter og én av dem svarer at de synes den var fin, så hjelper det på selvfølelsen, sier penis-forfatter Sturla Pilskog.

Follestad ved Sex og samfunn støtter denne tankegangen.

- Ofte er dickpicks et uttrykk for at guttene ønsker å bli sett og anerkjent. De vil ha tilbakemelding og bekreftelse på at penisen er bra nok, rett og slett.

SEXOLOG: Tore Follestad i Sex og samfunn tror ikke gutter nødvendigvis sender penisbilder fordi de er så stolte, men fordi de søker bekreftelse. Foto: Sex og samfunn

Hvorfor blir hun ikke tent?

Det er imidlertid ikke den eneste årsaken til at menn sender bilder av egen penis, naturligvis.

- De ønsker gjerne å starte en seksualisert samtale. Men studiene viser jo at cirka ingen kvinner synes det er opphissende å motta slike bilder, så det er jo en veldig dum måte å gjøre det på, smiler Pilskog.

At kvinner ikke blir tent av at det plutselig dukker opp en pulserende, erigert penis på mobilskjermen, bør ikke være revolusjonerende info, tenker jeg.

Men mulig jeg tar feil. Mulig vi trenger en kjapp gjennomgang av det maskuline vs. det feminine tenningsmønsteret, så her kommer det:

Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Dette kaller vi gjerne spontan sexlyst.

Kvinner, derimot, har gjerne et mer flyktig tenningsmønster. Det avhenger i større grad av en stemning som gir en følelse av nærhet og anerkjennelse. I tillegg har flere kvinner enn menn det vi kaller responsiv sexlyst, altså trenger man oppmerksomhet, berøring eller seksuell stimuli for å bli tent.

Med andre ord: Naken, hard penis på mobilskjerm = liten sjanse for at hun vrenger av seg klærne.

PENISBØKER: Caroline Haines har skrevet om Menn som viser frem pikken sin, mens Sturla Pilskog har skrevet en håndbok om penis. Foto: Mediehuset Nettavisen

Uten at jeg kan uttale meg på vegne av alle kvinner, tør jeg vedde på at en tekstmelding med en miks av komplimenter og «dette gleder jeg meg til å gjøre med deg»-type dirtytalk, funker cirka femti millioner ganger bedre på 99 prosent av alle kvinner.

Men det er naturligvis bare en antakelse.

Sexolog Follestad synes imidlertid ikke at vi bør anta at alle menn forstår dette.

- Dette handler om relasjonell kompetanse. Vi snakker ikke nok med unge om disse tingene, så hvordan skal de lære seg det? spør Follestad, og fortsetter:

- Når du opplever at du blir kåt av noe, så tenker du at andre har det på samme måte. Hvis ingen forteller deg at det finnes andre måter å bli tent på, så prøver du det du kan, da.

Manndomsprøven



Svenske Caroline Hainer føyer seg inn i rekka av kvinner som har mottatt dickpick fra en fremmed mann. Hun ble så overrasket at hun skrev en bok om det, rett og slett.

«Menn viser fram pikken sin» tar for seg tema dickpicks - lag på lag, med mål om at vi skal forstå hvorfor menn fyrer av gårde penisbilder til fremmede damer.

- Hvorfor er menn tilsynelatende så opptatt av å vise frem sin egen penis, tror du?

- I korthet: For å vise at det er menn. Det er det komprimerte svaret. Nå har jeg brukt en hel bok på å forklare hva jeg mener med det. Men det handler om å vise at man er kapabel, potent, sterk - både i positiv og negativ forstand. Menn er både bevisste og ubevisste at deres penis kan brukes som et våpen.

- Akkurat. Og hvem er det som sender slike bilder da?

- Alle typer menn. Alle aldre, alle slags menn. Det finnes ingen typisk «dickpickmann».

FORFATTER: Caroline Hainer ble så overrasket da hun mottok et dickpick fra en fremmed mann at hun bestemte seg for å skrive bok om tema. Foto: Privat

Måtte forsvare penisstørrelse

Jeg har blitt en del klokere.

Når jeg nå tenker på Even og Kristian, skulle jeg nesten ønske det var min bestevenninne Kristin og jeg som løp nakne etter dem. Tenke seg til, så deilig å være så fri, skamløs og uskyldig.

Hvorvidt Even og Kristian fortsatt viser frem tissen sin, det vet jeg ikke. Men jeg tviler litt på det. Og hvis de gjør det, kan det altså være for å søke bekreftelse - ikke for å vise seg frem.

Den henger utenpå, guttetissen. Vår går innover. Det er ikke sammenlignbart.

Jeg er glad for at min femininitet ikke blir målt i vaginastørrelse, at jeg slipper å sammenligne min vulva med venninnene mine sin.

Og så er jeg glad for at ingen magasin eller aviser skriver artikler om «så trang bør du være» eller «så raskt bør du komme».

- Penisen er en fallos. Det er et symbol for potens, maskulinitet, styrke ... Så mye symbolikk sitter i denne kroppsdelen. For ikke å snakke om hvilken symbolikk som finnes i en erigert og en slapp penis!

Det sier Caroline Hainer, og avslutter med en tankevekker. Tenk nemlig bare på dette:

- Under valgkampen i USA i 2016, ble Trump «beskyldt» for å ha små hender - og altså liten penis, ifølge den feilaktige logikken. Han måtte da forsikre det amerikanske folket om at hans penis er av normal størrelse. Hvis man påstår at penis ikke har noe med maskulinitet, makt og kapabilitet å gjøre, hvorfor skulle det være viktig?

Godt spørsmål. Hvorfor skulle penisstørrelsen til USAs president være viktig for noen som helst, kanskje med unntak av ham selv og eventuelt hans sexpartner?

Vi kan jo forsøke å huske dette.

For når presidenten i USA, kanskje verdens mektigste mann, må ut å forsvare sin penisstørrelse, da blir det ikke bare lett å være ung mann med noen centimeter under snittet.