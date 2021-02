Menn skryter av husarbeid dama gjør i stillhet

Må menn nevne det hver gang de har vaska badet? Tydeligvis.

En Tiktok-video av en kvinne som demonstrerer hvordan kjæresten skryter av husarbeid hun selv gjør i stillhet, har skapt voldsom debatt mellom podcast-duoen Kjersti Westeng og Adrian Møller Haugan.

Hør ukens episode av Hun vs. han her. Du kan også høre podcasten i Apple podcast eller Spotify. Følg dem på Instagram her.



Kjersti mener det stemmer 100 prosent: Menn krever ros og anerkjennelse for husarbeid kvinner gjør uten å nevne et ord om det.

– «Se, nå har jeg vaska badet! Er jeg ikke flink?» Hvor kommer det voldsomme behovet deres for anerkjennelse fra? spør Kjersti.

Adrian strekker seg til å være delvis enig, men mener kvinner viser samme behov så snart de har gjort noe utenfor huset – som å skifte dekk, klippe plen eller male et gjerde.

