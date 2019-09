Mercedes EQS får rekordlang rekkevidde

Dette er fremtidens Mercedes S-Klasse.

Innen 20 år har Mercedes satt seg et klart mål: Hele modellporteføljen skal være CO2-nøytral.

Dit er det fremdeles en lang og kostbar vei. Mercedes sine egne prognoser viser for eksempel at bensin- og dieselbilene fremdeles vil utgjøre 75 prosent av det globale nybilsalget i 2025.

For å møte stadig strengere miljøkrav, er utviklingen av ladbare hybrider en viktig satsning. I tillegg er Mercedes i full gang med å utvikle nye elbiler under EQ-merkevaren.

Så langt er EQC den eneste modellen her, men den får snart selskap av flere nykommere.

Elektrisk S-Klasse

Blant dem er nye EQS. Den har Mercedes nylig avduket i konsept-versjon.

Dette er bilen som skal vise det ypperste av hva Mercedes har å by på, både når det gjelder teknologi og ikke minst luksus.

Etter planen skal tidenes første helelektriske S-Klasse få sin debut i 2021. Denne kommer i tillegg til en ny generasjon S-Klasse, med fossile drivlinjer. Sistnevnte med lansering neste år.

Med firehjulsdrift, 476 hk og 700 Nm, bør det ikke stå på kreftene i den elektriske luksusbilen fra Mercedes. Foto: Mercedes

Rekordlang rekkevidde

Konseptbilen Vision EQS bygger på en ny plattform, spesielt utviklet for eldrift. Det betyr blant annet at akselavstanden er strukket, i tillegg til at vektbesparende materialer som aluminium og karbonfiber er i fokus.

Akkurat som dagens S-Klasse, skal kommende EQS være helt i front på både teknologi, luksus og ytelser.

Derfor har Mercedes klinket til på Vision EQS, med blant annet en rekordlang rekkevidde. Mercedes oppgir rekkevidden på konseptbilen til hele 700 km, målt etter WLTP.

Slik ser konseptbilen ut på innsiden. Den ferdige produksjonsmodellen blir nok ikke helt på samme nivå. Foto: Mercedes

Topp 10: Elbilene med lengst rekkevidde

Rask

Det krever naturligvis «litt» størrelse på batteripakken. I EQS er den på 100 kWt. Samlet systemeffekt er 476 hk og 700 Nm. Det tar bilen fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder, noe som er veldig raskt, men samtidig ikke helt på toppnivå.

Dagens AMG S 63 S, klarer for eksempel den samme øvelsen på bare 3,5 sekunder.

Akkurat som Porsche Taycan, kan Vision EQS lades med 350 kW. Det betyr at det kun tar 20 minutter å lade opp til 80 prosent.

Satte ny rekord – nå svarer Tesla selvsikkert tilbake

Denne gir en indikasjon på hvordan fremtidens S-Klasse fra Mercedes kan ble seende ut. Vision EQS har nylig debutert i Frankfurt. Foto: Mercedes

Vel minimalistisk?

Som konseptbiler flest, er gjerne designet ikke helt i tråd med hva vi ser på den endelige produksjonsmodellen. Eksteriørt er det få, og buede linjer som preger bilen.

LED-dioder dominerer også deler av utsiden. For eksempel består grillen av 188 stjerneformede LED-dioder, mens baklysene utgjør 229 små Mercedes-stjerner. Til sammen er det snakk om 940 LED-elementer på bilen.

At Vision EQS er fremtidsrettet, får du så til de grader bekreftet når du åpner døren og ser det innvendige designet.

Her er det slette flater, runde linjer og én diger skjerm som regjerer. Kanskje vel minimalistisk for mange…

Baklysene består av 229 små LED-stjerner. Foto: Mercedes

Mercedes: Ikke aktuelt å legge ned dieselmotoren

Selvkjørende

Bilen preges i det hele tatt av at sjåføren stadig får en mindre rolle bak rattet. Nye EQS støtter autonom kjøring på nivå 3, noe som innebærer at bilen skal klare seg helt på egen hånd på eksempelvis motorveier.

Bilen ventes altså lansert i løpet av 2021. Før den tid er det straks klart for en ny generasjon S-Klasse – med både bensin- og dieselmotorene vi kjenner i dag.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.