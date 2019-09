Det blir ikke enklere å velge SUV etter dette ...

Mercedes GLB debuterer i Frankfurt. Her er de første detaljene.

Det er ikke bare vi nordmenn som elsker SUV-er. Dette er bilklassen som øker mest, verden over.

Da er det ikke vanskelig å skjønne at bilprodusentene følger etterspørselen, og stadig slipper nye modeller på markedet.

På bilutstillingen i Frankfurt akkurat nå, presenterer Mercedes litt av et SUV-utvalg, Med seg på standen sin, har de modeller i en rekke klasser – inkludert nykommeren GLB.

Historisk grep

Den plasserer seg mellom dagens kompakt-SUV GLA og den mellomstore GLC. Men hvis vi ser på de faktiske målene, er GLB nesten på størrelse med sistnevnte. Med sine 463 cm er den bare to centimeter kortere enn GLC.

Det er med andre ord en romslig kompakt-SUV vi snakker om her. GLB blir forresten Mercedes sin første bil i dette segmentet som kan konfigureres som sjuseter.

Dette kombinert med andre fleksible seteløsninger, og et bagasjerom på 560 liter, håper Mercedes mange vil sette pris på.

Se hvilke Mercedes-modeller Bendik oppdaget på E6

GLB er basert på den kompakte flerbruksbilen B-klasse, men er en god del større enn denne. Foto: Broom

Barsk

Som navnet tilsier, bygger nykommeren på flerbruksbilen Mercedes B-Klasse. Den er ikke kjent for å være blant de lekreste modellene til Mercedes, derfor har mange vært spent på hvordan nye GLB vil bli seende ut.

På utsiden er det ikke mange likhetstrekk. Tvert i mot ser vi at fronten minner mye om SUV-flaggskipet GLS. Her har Mercedes smelt til med omtrent samme type grill og luftinntak.

Krysser du av for AMG-pakke, ser den praktiske GLB-en rett og slett ganske barsk ut.

Familiebilen får flere viktige nyheter

Ingen overraskelser i interiøret. Foto: Broom

Teknologibombe

På innsiden kjenner vi derimot mye igjen fra B-Klasse. Interiøret er nærmest identisk, med widescreen cockpit og de tre runde luftdysene plassert i midtkonsollen.

I likhet med B-Klasse får GLB sikkerhetssystemer hentet fra S-Klasse, som innebærer både oppdaterte kamera- og radarsystemer. GLB kan blant annet se veien 500 meter frem, og støtter delvis autonom kjøring. Line-assist, adaptiv cruisekontroll og parkeringsassistent er bare noen eksempler på utstyr GLB leveres med.

Mercedes sitt nye multimediesystem, MBUX (Mercedes-Benz User Experience), er også på plass. Det innebærer blant annet at du kan snakke til bilen. Svarene du får blir servert ved bruk av kunstig intelligens. For eksempel kan du si «I´m hungry», så vil bilen automatisk foreslå spisesteder den tror du vil like i nærheten.

Priser på GLB er ikke klare ennå, men vi forventer gunstige startpriser på motoralternativene som kommer best gjennom det norske avgiftssystemet. Den siste informasjonen vi har fått om bilen, tilsier at den er i Norge allerede mot slutten av året.

Dette er helt nye Mercedes A-Klasse sedan

Mercedes har litt av et SUV-utvalg, GLB går inn mellom GLA og GLC. Foto: Broom

Artikkelen er publisert i samarbeid med Broom.no.