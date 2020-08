Merk deg navnet: Dette blir et nytt bilmerke

Men starten kjenner du allerede til.

Hyundai-konsernet har vært ganske tidlig ute med elbiler, det har gitt stor suksess i det norske markedet.

Både Hyundai og søstermerket Kia har solgt svært bra av sine modeller. Ja, i lange perioder har den største utfordringen vært å få tak i nok biler til å dekke etterspørselen, det har ikke alltid vært like enkelt.

I dag selger Hyundai elbilene Kona og Ioniq i Norge, mens Kia har e-Soul og e-Niro.

Alle disse modellene utmerker seg med god batterikapasitet og rekkevidde. Blant annet har de fått skryt for effektive drivlinjer og lavt strømforbruk.

Krever store investeringer

Nå er det klart at Hyundai-konsernet skal dra på skikkelig i årene som kommer. De skal nemlig skille ut Ioniq som et eget, elektrisk undermerke.

I bunnen ligger en helt ny og elektrisk bilplattform, kalt E-GMP. Den skal gjøre det enklere å lage flere ulike elektriske biler, basert på den samme teknologien.

Volkswagen gjør forresten det samme med sin MEB-plattform. Den danner utgangspunkt for en rekke nye elbiler fra dem. Denne måten å gjøre det på, krever store investeringer i utgangspunktet. Men klarer man å oppnå et tilstrekkelig høyt volum på selve bilproduksjonen, kan det vise seg å være et veldig smart grep.

Ioniq var tidlig ute på elbilfronten fra Hyundai. Nå gir denne modellen navn til det som blir et nytt, elektrisk undermerke.

Først kommer SUV

Fra Ioniq kan vi vente oss minst tre nye modeller i løpet av de neste fire årene. Den første av dem skal komme allerede neste år og heter 5.

Dette blir en crossover/relativt kompakt SUV, og dermed en bil som bør passe det norske markedet svært godt.

i 2022 følger så Ioniq 6. Dette er en sporty sedan, en biltype som nok er viktigere i andre markeder enn det norske.

Kia e-Soul har kommet i sin andre generasjon og er en stor suksess i det norske markedet.

Blir med videre

Den tredje bilen som er bekreftet heter (kanskje ikke overraskende) Ioniq 7. Her snakker vi en større SUV, temmelig sikkert også med mulighet for firehjulstrekk.

Samtidig som dette skjer, er det ventet at dagens modeller skal henge med i flere år fremover.

Her hjemme er det egentlig først i år at Hyundai og Kia har kommet i en situasjon der de unngår særlige venteliste på modellene sine. Derfor er det også grunn til å tro at de har et bra potensiale for disse også i de kommende årene.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.