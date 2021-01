«Mesternes Mester»-Cecilie er overveldet av tilbakemeldingene: – Han er veldig stolt av meg

Cecilie Leganger takket ja til «Mesternes Mester» av en spesiell grunn.

NRK-suksessen «Mesternes Mester», realityserien der tidligere norske idrettsstjerner kjemper om tittelen «Mesternes Mester» gjennom flere konkurranser, har fengslet «hele» Norges befolkning de siste ukene.

Ifølge Kampanje var det over 1,4 millioner seere som fikk med seg de to første episodene på premieredagen, og etter deltakerne å dømme er det mer godt i vente.

Den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal (38), håndballspilleren Håvard Tvedten (42) og skiskytteren Synnøve Solemdal (31) er blant årets idrettsstjerner som er med.

En som kanskje overrasket seerne med sin deltakelse er den tidligere håndballspilleren Cecilie Leganger (45).

Forsvant – så fikk hun seg kjæreste

Helt siden hun la håndballkarrieren på hylla for godt i 2014, har det mer eller mindre vært stille fra den tidligere håndballprofilen - helt frem til september i fjor, da Leganger åpnet dørene inn til hennes nye liv og avslørte ny kjæreste.

Etter håndballkarrieren er det få som har visst hva Leganger bedriver dagene sine med, og hvem hun egentlig er. Det er en av grunnene til at hun takket ja til deltakelsen av «Mesternes Mester».

Våren 2020, rett etter at koronapandemien brøt ut i Norge, møtte Leganger det som skulle vise seg å være drømmemannen – den folkekjære musikeren Hans Petter «HP» Gundersen fra Bergen.

De siste årene har Leganger brukt store deler av tiden sin til musikk, og det var nettopp etter å ha spilt sammen på en konsert med bandet til Gundersen, «GunderZheng», at de to fant tonen.

– Kan vi fortsette å være venner resten av livet? spurte han meg da vi vandret sammen etter konserten, uttalte Leganger i et intervju med BA.

– Vil vise hvem jeg er

At Leganger nå dukker opp på TV-skjermen, seks år etter hun la håndballskoene på hylla, var for mange veldig overraskende.

– Det var egentlig et ganske bevisst valg fra min side. Det har vært store omveltninger i livet mitt som har fått meg til å få lyst til å kaste meg ut i nye ting. Samtidig er det blitt viktig for meg å fortelle hvem jeg er. Jeg er mye mer enn bare håndball, og det er en flott måte fortelle at jeg er blitt en musiker på også, sier Leganger til Nettavisen.

Ifølge Leganger har hun fått en rekke tilbud om deltakelse i ulike TV-program, men ingenting har vært av interesse. Grunnen til at hun nå takket ja, var nettopp fordi det er blitt viktig for henne å vise hvem hun er.

– Også synes jeg NRK er utrolig flinke til å få frem nettopp det. Gjennom portretter presenterer de oss på en fin måte. Og det er nettopp det som er viktig for meg – at folk skal skjønne hvem jeg er, sier hun.

Finner frem alter egoet

I et tidligere intervju med God kveld Norge kunne Leganger avsløre at det verken var konkurranseinstinkt eller et ønske om å være best som var drivkraften til håndballsuksessen.

Ifølge Leganger har hun verken noen av delene. På håndballbanen måtte hun trene opp et alter ego og gikk inn i en rolle for å prestere. Det samme gjorde hun under innspillingen av «Mesternes Mester».

– Jeg har kanskje ikke samme konkurranseinstinktet som de andre, men jeg elsker alt som har med fysikk og motorikk å gjøre. Også har jeg skrudd på alter egoet i alle konkurransene, ler Leganger.

Gjør kjæresten stolt

Leganger kan forstå at det er så mange som har latt seg begeistre av årets sesong av «Mesternes Mester». Hun tror mye av grunnen er på grunn av de imponerende resultatene deltakerne har servert, samt sammensettingen av de ulike idrettsprofilene.

– Tilbakemeldingene har vært helt overveldende. Det er veldig mange som sier at de heier på meg, og at de ser på det sammen med hele familien. Det synes jeg er så koselig å høre, sier Leganger og legger til at hun også tror at pandemien gjør at flere har fått med seg programmet.

– Det har sikkert mye med situasjonen vi befinner oss i. Pandemien gjør at vi tilbringer mye tid hjemme, men da er det enda viktigere at det faktisk går an å fullføre slike TV-innspillinger – som blir veldig viktige i denne tiden, sier Leganger.

Også Gundersen synes det er stas at kjæresten Cecilie Leganger er med i årets sesong.

– Ja, han er stolt av meg og han synes det er gøy å se meg i en slik setting også, sier Leganger til Nettavisen og forteller at Gundersen er blitt veldig fascinert av programmet.

– Det som fascinerer han er alle likhetstrekkene. Man kan være så forskjellige, men likevel havne på samme plass i livet. Det finnes mange veier til suksess, men samtidig er det mange likhetstrekk rundt det å gi jernet. Det er veldig spennende å høre hvordan han ser det fra sitt ståsted. Musikk og idrett er ikke så langt fra hverandre. Det handler om hvordan man tenker, sier Leganger.

Preget av koronapandemien

Store deler av forholdet til Leganger og Gundersen har vært preget av pandemien. På mange måter har de vært redningen til hverandre.

– Pandemien gikk hardt inn på oss begge arbeidsmessig. Musikken stoppet opp, og foredragsjobbene for min del stoppet også drastisk opp. Plutselig sto man uten tilbud som man normalt hadde hatt. Det er spesielt å tenke på at vi begge var ganske preget da vi møttes, sier Leganger til Nettavisen.

I et intervju med BA uttalte Leganger at hun tror at de aldri hadde vært kjærester hadde det ikke vært for koronapandemien. Mye fordi hun tror at de aldri hadde møttes.

– Vi ser jo nå i ettertid at hele livet er blitt snudd på hodet. Vi finner gleden gjennom musikken, men i en litt annen setting nå. Vi koser oss veldig med det, og vi føler oss veldig takknemlig for at vi har hverandre i en tid der det finnes mye ensomhet, sier Leganger til Nettavisen.

– Vi snakket senest om det denne uken at vi ikke må ta det vi har for gitt. Selv om vi har funnet vår personlige lykke, er det viktig å tenke på at det er mange som er ensomme i denne tiden. Det er første gang etter krigen vi er blitt fratatt friheten vår. For dem som ikke har opplevd krig er det veldig spesielt å kjenne på. Men jeg håper og tror det kommer noe veldig godt ut av det, fortsetter hun.

I desember ble paret forlovet, og når pandemien er over har de store planer for fremtiden.

– Vi har en voldsom stor drøm om å nå ut med musikken og bandet som vi spiller sammen i, og utøve musikken som vi elsker sammen med andre prosjekter. Vi sitter med en drøm at befolkningen har kjent på at det å ikke ha et kulturtilbud gjør noe med oss, sier Leganger og håper at folk har et voldsomt behov for musikk og andre sosiale kulturtilbud når pandemien er over.

