Met-gallaen ble korona-avlyst. Men det stoppet ikke kjendisene

Kjendisene markerte motebegivenheten hjemmefra.

En av årets største motebegivenheter, Met-gallaen, skulle etter planen ha blitt arrangert på Metropolitan Museum of Art i New York mandag 4. mai. Ettersom museet i år feirer 150 år, var det ventet en helt spesiell festkveld.

Slik ble det imidlertid ikke. Grunnet koronapandemien er alle store arrangementer avlyst eller utsatt på ubestemt tid, også Met-gallaen. Det stoppet imidlertid ikke kjendisene fra å ta på seg sine flotteste antrekk.

Bilder fra kvelden - hjemme og i trygge omgivelser - ble deretter delt med fansen i sosiale medier.

Kledde seg opp hjemme

Met-gallaen arrangeres i forbindelse med museets kostymeutstilling, som i år går under temaet «About Time: Fashion and Duration». Utstillingen ser tilbake på tidslinjen for kvinnemote de siste 150 årene, og passer på den måten opp mot jubileet.

Hvert år stiller kjendisene i antrekk inspirert av temaet, og i år skulle ikke være noe unntak.

«Pretty Woman»-stjernen Julia Roberts (52) er blant dem som tok på seg finstasen hjemme. På Instagram har hun delt et bilde av seg selv på badet, ikledd en gallakjole.

- Her er jeg... ikke på Met-gallaen i kveld, skriver hun til bildet.

Også «Mamma Mia»-skuespiller Amanda Seyfried (34) viser også frem det planlagte Met-antrekket på Instagram.

Priyanka Chopra (37) har på sin side funnet på sitt eget Met-tema, og feirer den første mandagen i mai på sin egen måte.

- Årets tema: Pretty, pretty princess, skriver skuespilleren til et bilde der hun har på seg en tiara.

Katy Perry (35) har delt dette bildet av sitt planlagte antrekk:

Kreative tolkninger

I og med at gallaen ble avlyst har også flere vekket kreativiteten i seg, og gjenskapt sine favorittantrekk fra årene som har gått. Blant dem er Mindy Kaling (40), som har valgt å gjenskape et av fjorårets mest omtalte antrekk.

På Instagram har hun delt et bilde av sin tolkning av Jared Letos (48) antrekk, under emneknaggen #MetGalaChallenge.

Bla videre i bildeserien for å se Kalings tolkning!

Også kunstløper Adam Rippon (30) har kastet seg på trenden, og poserer i noe som kan minne om Rihannas (32) antrekk fra 2015.

Flere fans har også kastet seg på utfordringen:

Mimrer om tidligere gallaer



At Met-gallaen er et høydepunkt for kjendisene, er det ingen tvil om. Antrekkene planlegges i flere måneder før selve gallaen finner sted, og den storslåtte festkvelden omtales i medier verden over.

Grunnet årets avlysning har flere valgt å se tilbake på tidligere år. En av dem er realitystjernen Kylie Jenner (22), som i et innlegg på Instagrams historiefunksjon nylig kunne røpe at antrekket hennes fra gallaen i 2018 fikk et ekstra element rett før hun steg ut på den røde løperen og poserte i blitzregnet fra fotografene.

GLIDELÅS: Kylie Jenner revnet kjolen kort tid før hun poserte på den røde løperen med Travis Scott i 2018. Foto: Angela Weiss (AFP, NTB Scanpix)

22-åringen hadde på seg en sort kjole fra Alexander Wang, med en glidelås opp langs siden av kroppen. Glidelåsen skulle imidlertid ikke ha vært der i utgangspunktet.

- Fun fact: Denne kjolen skulle ikke ha glidelås, men jeg revnet den da jeg tok den på meg, så vi la den til på vei ut døren, skrev hun om antrekket, ifølge E! News.

Kylie Jenner har vært et fast innslag på den røde løperen under Met-gallaen siden 2016, ofte med sine berømte søstre ved sin side.

