Besøker Trønder-hovedstaden for første gang.

Lørdag 13. juli inntar Metallica trønderhovedstaden, nærmere bestemt Granåsen.

- Vi er kjempeglade for å spille i Trondheim for første gang, 13. juli. Våre venner i Ghost vil bli med oss som oppvarming, og vi kan ikke vente på at Bokassa skal spille i sin egen by. Håper å se dere alle der, sier Lars Ulrich i en uttalelse.

Dette blir Metallicas første konserter i Europa og Storbritannia etter turnéen i september 2017 til mai 2018, hvor de satte publikumsrekorder på 29 spillesteder. På den kommende WorldWideTour, som starter i Lisboa og vil være i form av utendørskonserter, kommer de altså innom byer de aldri tidligere har vært.

Bokassa er fra Trondheim, og debutalbumet «Divide & Conquer» fikk strålende kritikk verden over, og Metal Hammer UK mener det er et av de 11 beste albumene fra 2017. Lars Ulrich har også uttalt at de er et av hans nye favorittband.

Billettsalget starter 28. september.

