MGP-aktuelle Tone Damli om møtet med Beckham

Kjendisstatusen til Tone Damli (31) førte blant annet til et møte med David Beckham.

I dag er hun lykkelig samboer med Markus Foss (38). Sammen har de fått datteren Billie, som begynner på skolen til høsten.

Livet smiler til Tone Damli. Til Dagbladet Magasinet lørdag forteller den MGP-aktuelle artisten om livet helt fra hun slo gjennom i Idol som 16-åring, og frem til i dag, og om hvordan hun endelig har fått begynt på drømmeboligen.

Kjendislivet har både sine positive og negative sider, men det er ett møte Damli husker spesielt godt.

I 2012 befant hun seg i Los Angeles, der hun spiste en middag sammen med Spice Girls-manager og Idol-skaper Simon Fuller.

– Midt under middagen ringte telefonen til Simon. Han la på, smilte og sa «David is gonna join us». Jeg ble helt skjelven. Alle rundt bordet flyttet seg så Beckham skulle sitte ved siden av meg. Jeg var fullstendig starstruck. Men samtidig er jo Manchester United laget mitt, og jeg er ei skikkelig fotballjente. Så jeg kunne prate masse om Solskjær, Henning Berg og Ronny Johnsen. Så bestilte Beckham en karamellpudding med to skjeer - en til meg og en til ham. Og jeg liker ikke karamellpudding. Men den dagen gjorde jeg et unntak, ler hun til Dagbladet Magasinet.

Samme kveld spilte Beckham kamp for LA Galaxy. Drakten han benyttet under kampen sendte han til henne med innskriften «To Tone, With Love. David».

Stoppet i taxifila

Kjendisstatusen er ikke alltid like glamorøs. Til Magasinet forteller hun om den gangen da hun hadde gjort en jobb på Tusenfryd i Oslo, og skulle rett videre til en gratisfestival for barn i Bærum etterpå. Hun hadde dårlig tid og fryktet at hun kom til å svikte ungene som ventet. Det førte til at hun la seg i taxifeltet og ble stanset av politiet.

– Det var skikkelig kleint. Da jeg ble filmet av forbipasserende som så at «se der er Tone, hun tar seg friheter og kjører i taxifila, nå får hun som fortjent». Jeg skulle rekke en jobb for barn som ikke var betalt. Og fikk 4.200 kroner i bot. Men jeg rakk konserten! forteller hun.

MGP-aktuell

I kveld er Tone Damli den syvende artisten på MGP-scenen i Trondheim Spektrum.

Tone var med i samme konkurranse med sangen «Butterflies» i 2009. Hun kom på andreplass i finalen, kun slått av Alexander Rybak som vant med «Fairytale». Tones sang solgte til platina og lå på VG-lista i 17 uker.

Den store oddsfavoritten til å vinne kveldens finale er Ulrikke Brandstorp med 1.90. Det betyr at hvis du setter 100 kroner på at Ulrikke vinner vil du få igjen 190 kroner, og altså vinne 90 kroner.

Ulrikke Brandstorp er en av de fem direktekvalifiserte til finalen lørdag 15. februar sammen med Sondrey (Sondre Mulongo Nystrøm), Tone Damli, Akuvi (Beatrice Akuci Hosen Kumordzie) og brødrene Didrik og Emil Solli-Tangen.

Rein Alexander har 6 i odds, mens Tone Damli har hele 18 i odds. Det betyr at den store favoritten til å bli årets norske deltager i Nederland er Ulrikke.

Konfettikanonene går av klokken 19.50 på NRK1.