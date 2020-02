MGP-finalen var rammet av stemmetrøbbel: - Dette er skandale

Seerne raste mot NRK på sosiale medier etter at det ikke gikk an å stemme på sin kandidat i MGP-finalen.

- Bruker NRK avstemningsappen fra Iowa? skriver samfunnsdebatant Jan Arild Snoen på Twitter.

I år har NRK gått bort fra SMS-avstemming i år. Man må logge seg på NRK.no for å stemme, og det har mange gjort, men mange får ikke stemt for øyeblikket.

Nettavisen har vært i kontakt med NRK som sier at de undersøker saken, og vil komme tilbake med en kommentar ved et senere tidspunkt.

- Det jobbes på spreng for å fikse det, men akkurat nå er systemet nede, sier programleder Kåre Magnus Bergh fra scenen.

NRK melder selv like før klokken 21.30 at systemet skal være overbelastet, og at finalistene dermed blir valgt av en forhåndsvalgt folkejury. Da buet publikum i Trondheim Spektrum som er utsolgt i kveld med over 8000 publikummere.

Akkurat denne meldingen har fått mange seere til å rase i kommentarfeltet.

- IKKE rettferdig! gjeninnfør sms!!! Dette er skandale!

- For et tragisk opplegg. Skuffet. skriver en annen Twitter-bruker.

- Flaut!!!! skriver en annen.

- Har NRK rusa seg kraftig sterke saker. Dette er en nasjonal skandale, melder en Twitter-bruker.

Klokken 21.40 skriver NRK at problemet er løst og systemet er oppe igjen.

NRK.no var likevel nede med jevne mellomrom i noen minutter til, og flere som gikk inn på nettsiden ble møtt med denne beskjeden: