MGP-sjefen: - MGP-juryen så ikke på finale-sendingen. Bedømte ut fra studioversjonen

NRK angrer ikke noen avgjørelser etter MGP-skandale.

Etter gårsdagens skandalesending av Melodi Grand Prix har seerne gått i harnisk etter at avstemningen av årets vinner ble lagt i hendene på NRKs egen jury, basert på 30 personer.

Dette skjedde etter at avstemningen, som var nettbasert, fikk en teknisk feil.

Søndag formiddag møtte MGP-sjefen, Stig Karlsen, pressen og svarte på kritikken både MGP og NRK har motatt det siste døgnet. Blant annet om hvorvidt juryen var egnet til å kåre en verdig vinner.

LES OGSÅ: Kjendismanager Erland Bakke: - Det eneste riktige er å holde finalen på nytt

– Den juryen på 30 personer er en folkejury med god spredning i alder og geografi. Artistene var også opplyst om at denne vurderingen ble gjort på bakgrunn av studioinnspillingene. Back-upen er basert på studioinnspillingen, sier MGP-sjef Stig Karlsen til pressen, deriblant VG.

- Jobber ikke i musikkbransjen

Til tross for at flere, deriblant Didrik og Emil, hadde gjort endringer i sitt sceneshow før finalesendingen, mener MGP-sjefen at alle låtene er vurdert likt.

– Alle låtene er vurdert likt, og vurderingen er basert på studioversjonene, gjentar Karlsen.

Ifølge Karlsen la NRK og MGP ned en del kriterier som de mente skulle utgjøre et godt og bredt utvalg i juryen.

– Det er gjort en redaksjonell jobb med å velge ut disse 30 menneskene. Det har vært en research-oppgave. De jobber ikke i TV, de jobber ikke i musikkbransjen. De har ingenting med artistene å gjøre, understreker han.

LES OGSÅ: Nettavisens lesere har stemt frem en helt annen MGP-vinner enn artisten som vant: - Sier noe hvordan det kunne gått

Ingen ny finale

Etter gårsdagens hendelser er det flere som har ytret et ønske om en ny MGP-finale. Dette kan MGP-sjefen avkrefte at kommer til å skje.

– Det er 100 prosent uaktuelt med omstemming, sier han.

Når det kommer til de tekniske feilene henviser Karlsen til NRK som han skal ha et møte med i morgen.

– Jeg forstår at engasjementet er veldig stort. Vi hører at det var problemer med emojisene, og refererer til lørdagens uttalelse om at det skal ha vært 35 millioner emojier som var årsaken til at systemet gikk ned for telling.

Stem på din MGP-favoritt: