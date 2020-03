MGPjr utsettes til høsten

Det melder NRK i en pressemelding.

NRK har besluttet å utsette MGPjr-finalen til høsten på grunn av koronapandemien.

– Vi vet at mange tusen barn og voksne gledet seg til å være til stede under MGPjr og at finalistene gledet seg minst like mye.

– Vi er veldig lei for at MGPjr 2020 ikke kan sendes som planlagt lørdag 23. mai, men det er viktig å følge de anbefalinger og regler som gjelder for å beskytte oss mot smitte, sier prosjektleder for MGPjr, Eva Rutgerson Bie i en pressemelding.

En ny dato er ikke valgt ennå.

De som allerede har sikret seg billett til finalen kan velge om de vil ha pengene refundert, eller om billetten skal overføres til ny dato til høsten, melder NRK.

«Ved refusjon må Ticketmaster, der billetten er kjøpt, kontaktes. Skal billetten beholdes, og høstens MGPjr foregå i Oslo Spektrum trenger du ikke å foreta deg noe. Er omstendighetene slik at MGPjr skal foregå på en annen arena blir du tilbudt tilsvarende billetter tilbydt», heter det i pressemeldingen.

– Nå er det viktig å sikre helse og være med på å stoppe spredningen. NRK ser fram til å feire årets unge talenter til høsten med, om mulig, enda større glede enn vanlig. Vi lover en stor og samlende fest for hele Norge, sier Bie.