Mia Hundvin er ute av «71 grader nord»: – Det ble nesten en kvinnekamp, selv om det ikke skulle være det

Mia Hundvin ble «nyforelsket i Norge» av å være med på 71 grader nord.

Tidligere håndballspiller Mia Hundvin måtte se seg slått av programleder Jon Almaas i kveldens episode av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Dermed etterlater hun seg et rent mannelag til semifinalen.

Med Hundvind ute av konkurransen, står det fire deltakere igjen: Jon Almaas, tidligere ishockeyspiller Eirik Follestad, artist og programleder Atle Pettersen og tidligere langrennsutøver Øystein Pettersen.

Gjengen har vært på tur sammen i godt over en måned, og det blir stadig vanskeligere å skulle ta farvel når noen ryker ut. Da tårene begynte å renne nedover kinnene på Øystein Pettersen, greide ikke Hundvin å holde igjen gråten selv.

– Det går ikke an! Nå må jeg ta meg sammen! Jeg kan ikke se på Øystein, det klarer jeg ikke, sa Hundvin, mens tårene rant.

– Jeg ble skrullete

Hundvin tøyser raskt bort tårene, gir alle en god klem og forlater gjengen.

– Dette kommer jeg til å få høre hjemme, altså, sier Hundvin og ler.

Når hun ser tilbake på øyeblikket, må hun le igjen.

– Jeg er ikke redd for å vise følelser, egentlig, men dette har vi jo liksom sett på TV før. Det er typisk at deltakerne i slike programmer blir bestevenner, men så lever man jo egentlig ikke helt i den virkelige verdenen, sier Hundvin til Nettavisen.

Hun legger til:

– Men man ender virkelig opp med å bry seg om de menneskene man har vært sammen med, og ikke bare deltakerne, men også crewet. Hver dag i en måned har de gjort absolutt alt for at vi skal ha det bra.

Én måned med god stemning på tur, var altså nok til at begeret rant over for den tidligere håndballspilleren.

– Ja, opplegget innhentet meg til slutt, så jeg ble skrullete, jeg også.

Hundvin ler, og skynder seg å legge til:

– Men jeg skammer meg ikke over det! Det er større enn man tror, samtidig som det å eventuelt skulle vinne «71 grader nord» på ingen måte kan sammenlignes med å vinne i håndball.

– En kvinnekamp



Det er altså kun menn igjen i semifinalen i årets kjendisversjon av «71 grader nord», og Hundvin sier selv at de gjenværende deltakerne var fysisk sterkere enn henne.

– Det ble jo nesten en kvinnekamp for meg, selv om det egentlig ikke skulle være det, sier Hundvin.

– Tror du det er vanskeligere for kvinner å vinne 71 grader nord enn for menn?

– Tja, de forsøker jo å legge til rette for de fysiske forskjellene under konkurransene, men det er jo klart flest menn som har vunnet sånn totalt sett, så litt vanskeligere er det kanskje.

Under lagkonkurransene ser vi ofte at de mannlige deltakerne bærer tyngre og gjør sitt for å jevne ut forskjellene. Hundvin, som er vant til å bære sekken sin selv, måtte lære seg å legge vekk stoltheten.

– I en lagkonkurranse må du gjøre det som er best for laget, og det innebærer å tåle akkurat det med å ikke være best. Det er helt greit, sier Hundvin, og avslutter:

– Men mentalt er vi like sterke! Og det er viktig det også.