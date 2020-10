Michael Andreassen starter med minuspoeng etter stemmetrøbbel: - En psykisk utfordring

Etter forrige ukes stemmetrøbbel starter Michael Andreassen med minuspoeng.

Forrige lørdag ble Nate Kahungu og Helene Spilling sendt hjem fra «Skal vi danse» – før kontrabeskjeden kom søndag.

Flere tv-seere hadde nemlig opplevd stemmeproblemer under danseduellen mellom Kahungu og Michael Andreassen, og TV 2 fant i ettertid ut at kapasiteten i stemmesystemet ble sprengt. Dermed fikk Kahungu beholde plassen sin i konkurransen, og lørdag kveld må to kjendiser ut.

Det kjenner Andreassen ekstra godt på. Til Nettavisen lørdag kveld innrømmer P4-profilen at han har måttet jobbet litt med psyken på dansetrening denne uken.

Se intervju med Michael Andreassen øverst i saken!

- Det var mye frem og tilbake i starten av uken. Vi visste ikke hva som skulle skje - og da tenkte jeg jo litt på ekstra på det. Jeg har brukt masse tid på å få vekk de usikre følelsene, for det er ting som vi ikke får gjort noe med. Vi får liksom ikke gjort så mye annet enn å danse, sier Andreassen til Nettavisen.

DRAMATIKK: Etter forrige ukes stemmedrama innrømmer Michael Andreassen at uken som har vært har båret preg av mye følelser. Det skal han imidlertid legge bak seg lørdag kveld. Her fra program to av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli (TV 2)

- Starter med minuspoeng

Om bare noen minutter skal Andreassen og dansepartneren Ewa Trela svinge seg på parketten og forhåpentligvis kjempe seg videre i «Skal vi danse».

- Vi har et litt kjipt utganspunkt i og med at vi tar med oss minuspoengene fra forrige gang, så vi begynner jo nederst. Men vi har bestemt oss for at det bare får være som det er, så får vi danse så bra vi kan, sier han og fortsetter:

- Det går bare utover oss om vi skal gå rundt å grue oss eller være redde. Selvfølgelig sniker det seg inn litt følelser, og det kribler i magen når vi skal ut på parketten, men da må vi bare glemme de følelsene så godt det lar seg gjøre.

- Vil overbevise

Ifølge Trela og Andreassen har de jobbet ekstra hardt denne uken for å overbevise både dommere og seere om at de fortjener å være med videre i dansekonkurransen.

Lørdag kveld skal duoen lage en skikkelig 80-tallsfest. Andreassen elsker 80-tallet og skal med sin showdans hylle dette tiåret til sangen «Wake Me Up Before You Go-Go» med Wham!.

- Vi har øvd masse. Det er som en ganske røff aerobic-time på et og et halvt minutt. Dette er mer slitsomt en jive som vi danset sist. Og det må det jo være i en sånn dans, for det er show. Det er mye som skal klaffe, men jeg tror det skal gjøre det, sier Andrassen og fortsetter:

- Vi skal vi ha det gøy med den dansen. Vi har en gøy dans som jeg elsker å danse. Så jeg gleder meg skikkelig til det. Det er det eneste jeg får gjort. Jeg kan ikke gå rundt å bekymre meg for noe annet, eller bruke masse energi på det. Det slår bare dårlig ut for meg. Så får jeg håpe og krysse fingrene for at folk som ser på har lyst til at vi skal være med videre. For det har vi dritlyst til.

KLARE FOR PARKETEN: Michael Andreassen og Ewa Trela skal gi alt på parketten lørdag kveld med sin Shoedans. Her er de avbildet under generalprøven til kveldens sending. Foto: Espen Solli (TV 2)

- En psykisk utfordring

Om det derimot skulle bli nok en duell i kveld, er danseparet klare for å ta det på strak arm. Til Nettavisen forteller Andreassen at erfaringen han har med danseduell er at man blir ekstra skjerpa.

- Hvis det blir en duell i kveld, så danser danser vi en gang til, da. Da vi gikk i duell forrige lørdag slapp jeg alt av nerver og bekymreinger. Alle som har danset duell danser jo enda bedre, så hvis det skjer så får vi bare kjøre på, sier Andreassen.

Likevel innrømmer han at duell ikke er noe de ønsker at de skal havne i. Til tross for en dårlig start med minuspoeng og forrige ukes dramatikk i tankene, har ikke psyken tatt helt overhånd enda.

- Men selvfølgelig, I tillegg til at «Skal vi danse» er en fysisk utfordringer, er det jo også en psykisk utfordring. Du går inn og ut av en klimaks hver lørdag. Man starter uken med rolig trening, får et stort klimaks på lørdag og så er det som et smell på søndagen. Uken etter er det samme oppbygningen igjen, med et smell igjen på søndag. Og sånn går det - igjen og igjen. Og det er noe man må leve med, sier han.