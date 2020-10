Michael Andreassen ute av Skal vi danse

Finalen nærmer seg med stormskritt.

«Skal vi danse»-parketten har lørdag vært preget av skrekk og spenning i en nifs Halloween-sending.

Mest skummelt har det nok vært for Marte Bratberg og Michael Andreassen, som havnet nederst på resultatlisten da dommerpoengene og seerstemmene ble lagt sammen - og som med det måtte ut i danseduell.

Til slutt ble det Andreassen, og dansepartner Ewa Trela, som trakk det korteste strået og som må forlate konkurransen.

- Det er greit, jeg ser det er bra folk som er igjen. Jeg vil bare få takke at jeg fikk lov å være med på dette. Det har vært en fantastisk ting - et eventyr - som jeg har fått være med på, sa radioprofilen etter at resultatene ble klare.

Dobbel dose dans

Det er nå bare fire kjendiser igjen i TV 2s populære dansekonkurranse, og finalen nærmer seg med stormskritt.

Dette merker nok flere av de gjenværende kjendisene, spesielt med tanke på hvor mye trening de må legge ned før livesendingene. Forrige lørdag gjennomførte de nemlig to danser for første gang, og fremover vil de gjøre det hver uke.

I DUELL: Marte Bratberg, og dansepartner Benjamin Jayakoddy, måtte ut i duell, men kom seg helskinnet videre med i konkurransen. Foto: Espen Solli (TV 2)

Forrige uke danset kjendisene gruppedans, mens de lørdag danset jive samtidig mens de en etter en ble slått ut av dommerne. Den som holdt ut lengst fikk flest dommerpoeng, mens den første som røk ut fikk lavest score.

Fremover skal kjendisene derimot ikke danse mot hverandre på parketten, men gjennomføre to koreografier hver.