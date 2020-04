Michael Andreassen vant «Camp Kulinaris» 2020

Michael Andreassen er blitt mesterkokk på kjøkkenet hjemme i Oslo etter seieren i «Camp Kulinaris».

Etter en nervepirrende finale på «Camp Kulinaris» onsdag kveld ble det til slutt avgjort at radioprofil Michael Andreassen (48) er årets vinner av det populære TV-programmet.

I finalen møtte Andreassen den svenske foretningsmannen Runar Søgaard (52).

Finaleoppgaven gikk ut på å servere en treretters meny til de tidligere deltakerne og ekspertdommerne bestående av blant andre programleder og mesterkokk Kjartan Skjelde og tidligere «Camp Kulinaris»-vinner Terje Sporsem.

Serveringen gjennom finalen var svært jevn, og det var de små detaljene som gjorde at Andreassen stakk av med seieren.

VANT: Det ble full jubel da Michael Andreassen ble kåret til vinneren av årets «Camp Kulinaris». Foto: TV3

Trodde ikke på seier

Til Nettavisen legger ikke Andreassen skjul på at seieren smakte godt.

- Jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle vinne «Camp Kulinaris» da jeg takket ja til å bli med, men samtidig blir jeg aldri med på noe hvis jeg ikke har lyst til å vinne, sier Andreassen til Nettavisen.

Han mener fokuset om å vinne hele konkurransen borte ettersom det ifølge ham var en del tilfeldigheter som gjorde om man røk ut eller ikke.

- Jeg forsøkte egentlig bare å ikke ryke ut, så det var utrolig kult å faktisk vinne, sier han.

Drømmefinale

Andreassen legger ikke skjul på det var Søgaard han så for seg at han skulle møte i en eventuel finale.

Gjennom «Camp Kulinaris» har Andreassen vært mer enn bare en gang oppgitt over den svenske forretningsmannen. Etter deltakelsen i «Camp Kulinaris» å dømme er Søgaard både klumsete og til tider svært forvirret.

- Samtidig så fikk han det jo alltid til. Han havnet i finaleuka og finalen, selv om det kunne vært hvem som helst egentlig, ler Andreassen før han fortsetter:

- Jeg var veldig glad for at det ble Runar. Det ble en drømmefinale. Begge var veldig motiverte for å vinne, og da er det gøy å møtes i en finale. Og selv om han bor i Norge, så er det jo alltid gøy å slå Sverige.

Runar Sørgaard innrømmer overfor Nettavisen at han ikke like å tape.

– Det er klart at det var kjipt å ikke vinne, men Michael var en svært verdig vinner. Vi ble gode venner gjennom serien, så selv om jeg hater å tape, synes jeg det var kult at det var han som vant, sier Sørgaard.

Det er derimot ikke en strategi han har tenkt å fortsette med.

– De eneste jeg leve med å tape for er mine sønner i brettspill og Michael Andreassen i Camp Kulinaris, sier den matglade forretningsmannen.

Blitt mesterkokk

Selv om man kanskje skulle tro at en kunne bli litt lei matlaging etter å ha stått på et kjøkken flere uker i strekk, var det ikke slik for Andreassen.

Det første radioprofilen gjorde etter at han tok med seg seieren hjem til familien, var å lage hele treretteren han hadde laget i finalen til familien sin.

- Jeg var skikkelig gira på å lage mer mat når jeg kom hjem, og har fortsatt ikke stoppet med det, forteller Andreassen.

STOR FEIRING: Det ble full feiring etter kåringen av årets «Camp Kulinaris»-vinner. Foto: TV3

Da 48-åringen gjestet Nettavisen sin podkast SCHENDIS kunne han røpe at han nylig har kjøpt seg et nytt hus og flyttet sammen med kjæresten sin.

I det nye huset har Andreassen fortsatt den store matgleden han fant på «Camp Kulinaris», og serverer gjerne avanserte middager til familien:

- Siden deltakelsen har jeg også utvidet reportoaret mitt litt mer. Nå er det på en måte blitt sånn at det å hive sammen en tomatsalsa fra bunnen av ikke er noe «Big Deal» lenger. Jeg lager stadig mat fra bunnen av nå. Det smaker jo så mye bedre, sier han opprømt.

