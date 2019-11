Midtøstens levende maleri

Det er ikke ufortjent at Jeita-grottene i Libanon var blant de 14 finalistene i «New 7 Wonders of Nature».

En båt glir stille innover på det turkise vannet. Omgitt av urgamle kalksteinsformasjoner, kjølig luft og stillhet, kjennes det som man er en del av et maleri. Det er ikke ufortjent at Jeita-grottene i Libanon var blant de 14 finalistene i «New 7 Wonders of Nature».

Spektakuær underjordisk verden

En halvtimes kjøretur fra den libanesiske hovedstaden Beirut, finnes en for de fleste av oss en ukjent naturskatt. Nahr al-Kalb-dalen er vakker med frodige åser, men under det grønne ytret, skjuler det seg en enda mer spektakulær, underjordisk verden.

To kalksteinsgrotter på til sammen ni kilometer som kan ta pusten fra enhver naturentusiast - meg selv inkludert.

For å komme opp til den øvre grotten tar man en taubane av den litt tvilsomme sorten. Grønne trær og fargerike blomster får deg heldigvis til å glemme at du dingler noen titalls meter over en elv med brunt vann og leire.

Taubane-turen opp til den øvre grotten tar få minutter. Foto: Aja Nafstad

Jeg vet ikke hva jeg forventet meg, men kanskje en hule med noen fine krystaller og steinformasjoner. I hvert fall var dette langt over min forventning.

Gigantiske grotter

Da vi kom inn i det mørke fjellet åpenbarte det seg enorme kamre med stalagmitter og stalakitter så lant øyet kunne se. Noen av kamrene er opptil 500 meter lange og over 100 meter høye.

Grottene er over 100 meter fra bunn til tak på det høyeste. Foto: Aja Nafstad

Vel gjennomtenkt belysning fremhevet den eventyrlige stemningen. I den øvre grotten er det bygget broer som gjør at man kan gå cirka 750 meter innover i fjellet. Du får virkelig kjenne på naturens overveldenhet.

Noen steder så det ut til at grotten var bunnløs.

Jeita-grottene var blant de 14 finalistene i «New 7 Wonders of Nature». Foto: Aja Nafstad

En av verdens største stalaktitter, på imponerende 8,2 meter, er å finne i den øvre av de to Jeita-grottene.

Gammel, naturlig storslagenhet

En stalaktitt er en dryppstein som vokser nedover fra taket. De vokser gjennomsnittlig 0,13 millimeter i året, hvilket betyr at det tar flere titusentalls år å nå denne størrelsen.

Stalagmitter er dryppsteiner som vokser oppover. Foto: Aja Nafstad

Runden i den øvre grotten tok omtrent en halvtime, og snart var vi ute i solen igjen.

Deretter gikk turen til den nedre grotten som ligger cirka 60 meter lavere. Vi ble fraktet dit med et kjøretøy som minnet om et tivoli-tog.

I den nedre grotten er båt det eneste fremkomstmiddelet. Foto: Aja Nafstad

I den nedre grotten er det en underjordisk innsjø, og eneste vei innover er ved hjelp av lave båter.

Man må gjennom flere smale partier og en lav tunnel - så det gjelder å holde hodet lavt og hendene inne i båten.

En magisk opplevelse som er verdt turen til Libanon i seg selv.