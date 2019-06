Det kommer neppe som noen bombe at jazz er et grenseløst språk eller uttrykk. Her kommer det nok en hyggelig bekreftelse på det med to nordmenn, en svenske, en franskmann og en nederlender.

Det er ofte slik at hvis man befinner seg utenfor de store byene, både nasjonalt og internasjonalt, så er det vanskelig å få den store oppmerksomheten - uansett hvor bra det er det man har å bringe til torgs. Slik er det også i dette tilfellet. Mike del Ferro Quintet har eksistert i store deler av dette tiåret, med nederlandske del Ferro som sjef ved pianoet. Med seg har han hatt svenske Dan Johansson på trompet, franske Anne Paceo på trommer og ikke minst Dag Okstad på bass og Ola Asdahl Rokkones på tenorsaksofon - begge de sistnevnte med base i Tromsø. Musikken, som blei spilt inn høsten 2015, oppsummerer de fire første åra bandet hadde hatt sammen. De hadde da turnert en hel del i Nord-Norge, og vært en liten svipptur innom Oslo, og åpenbart fått finstemt repertoaret sitt. De åtte låtene er, med ett unntak, skrevet av fire av bandets medlemmer og forteller oss både om fine komponister, flotte solister og et usedvanlig homogent og samspilt ensemble. Det vi blir servert er tidløs, varm og melodisk musikk med røtter både i amerikansk 60-talls jazz og i et europeisk/nordisk tonespråk. Dette er musikk det er lett å bli glad i og særdeles egna til å hygge seg med. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Mike del Ferro Quintet Autumn Sessions Finito Bacalao Records/Musikkoperatørene Mike del Ferro Quintet

