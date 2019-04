Mikkel Nordsø Quintet: «Out There»

Den danske gitaristen, komponisten og bandlederen Mikkel Nordsø har hatt to store musikalske helter siden før han blei tenåring: John Coltrane og Jimi Hendrix. Det er det fortsatt mulig å høre.

Mikkel Nordsø (63) har vært sentral i dansk musikkliv i mange tiår og blir rangert helt på topp av gitarlista hos veldig mange musikktilhengere. Etter å ha tilbragt kvalitetstid sammen med «Out There» er det så avgjort mulig å skjønne det.

Sjøl om det bare er en svipptur med dans(k)ebåten over til København, så er det dessverre mye dansk kvalitetsmusikk vi går glipp av. Mikkel Nordsø befinner seg dessverre i den kategorien for min del: den eneste av hans skiver som har funnet veien til meg er «Goal» fra 2000. Nå er det definitivt på sin plass å rette opp i dette avsindige misforholdet.

Nordsø oppdaga altså Coltranes som 9-åring (!!) og Hendrix som 12-13-åring. Vi kan vel slå fast at Nordsø var tidlig ute for å si det forsiktig. Siden har Coltrane og Hendrix vært med han på hans musikalske ferd i større eller mindre grad og da han «fant» trommeslageren Alvin Queen skjønte han at det perfekte fundamentet for å kombinere impulsene fra sine to store helter var på plass.

Når så tangentmaestro Ben Besiakov, som vi kjenner her hjemme fra relativt straighte akustiske sammenhenger med norske musikanter, bassist i sedvanlig dansk ultraklasse Anders Christensen (som jeg gikk meg på på ei lita thailandsk øy for noen år siden) og tenorsaksofonist Tomas Franck - med sin Coltrane veldig under vesten - er hjertelig tilstede og vel så det, så har «Out There» blitt en herlig ekskursjon i et heftig Coltrane/Hendrix-landskap med kun Nordsøs komposisjoner.

Nordsø har skjønt budskapet og intensjonene i begges musikalske univers og samtidig makta å legge til noe helt eget både i låtene og i spillet sitt. «Out There» er tøft, moderne, rocka, ettertenksom og, som både Coltrane og Hendrix´musikk, totalt tidløs. Mikkel Nordsø og jeg har hatt ei ufrivillig lang pause. Det er det absolutt ingen grunn til å fortsette med.

