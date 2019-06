Mila Kunis og Ashton Kutcher avkrefter bruddryktene på hysterisk vis

Mila Kunis og Ashton Kutcher tar et oppgjør med tabloidavisene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bildene fra inn- og utland akkurat nå.



I snart fire år har skuespillerparet Ashton Kutcher (41) og Mila Kunis (35) vært et ektepar, etter at de forelsket seg i hverandre under innspillingen av «That '70s Show» i 1998.

I en årrekke har duoen vært et av de heteste parene i Hollywood. Sammen har duoen de to barna Dimitri (2) og Wyatt (4), og den lille familien blir stadig omtalt som en av de mest stabile i kjendisverdenen.

Likevel er det enkelte som forsøker å male et annet bilde av forholdet til de to turtelduene.

- Det er slutt

Den siste uken har overskriftene hos blant andre In Touch Weekly hevdet at Kunis og Kutcher skal skilles. De skriver at Kunis tar omsorgen for deres to barn, og at hun har en hemmelighet hun ikke vil fortelle til ektemannen.

Ryktene viser seg imidlertid ikke å stemme. På Instagram torsdag gikk ekteparet hardt ut mot magasinet og avkreftet bruddryktene med en videosnutt på humoristisk vis.

- Jeg tror det er over. @intouchweekly, kos dere med å selge magasinet denne uken. Det neste blir vel at kona mi skal føde tvillinger neste uke, for tredje gang. Men hvem teller? skrev Kutcher til videoen av de to som snakker om forsiden til bladet.

- Det er over mellom oss. Jeg tok barna, spøker Kunis blant annet i videoen.

Får fansen til å le

En annen som har vakt oppsikt på Instagram med sin sans for humor, er Chrissy Teigen.

Nylig lanserte Kim Kardashian en splitter ny sminkekolleksjon til kroppen. Denne har Teigen tilsynelatende fått testet, og delte ivrig med sine følgere på Instagram.

- Da jeg var ung var sminke kun til ansiktet, skriver hun til bilde av seg selv der hun spriker med bena foran sminkørene.

Overrasket fansen

Fra spøk til alvor..en annen verdenskjent stjerne har de siste dagene fått fansen til å sperre opp øynene av helt andre ting enn humor.

I en rekke videoer på Instagram har Paris Hilton bevist en gang for alle at hun slettes ikke er blitt for gammel til å leve livet slik Paris Hilton gjorde for en del år tilbake - med vill festing, glam og flotte drinker.

For to dager siden var hun bak DJ-pulten igjen og viste frem sine kjente partytriks.