Miley Cyrus: – Sveip høyre. Men skynd deg. Instagram kommer garantert til å fjerne dette

Artisten Miley Cyrus (27) overrasket alle som catwalk-modell, og så overrasket hun på Instagram etterpå.

Eller, overraske og overraske. «Wrecking Ball»-artisten er kjent for vågale scenestunt og frekke poseringer og å utfordre retningslinjene på Instagram, og det gjør hun nok en gang med en brystvorte i det fri.

Miley Cyrus dukket uannonsert opp på catwalken som modell for Marc Jacobs under New York Fashion Week, og har i etterkant delt fra showet på sin offisielle instagramprofil.

På to av bildene deler hun litt mer enn hva som er vanlig – og tillatt på bildetjenesten.

– Sveip høyre. Men skynd deg. Instagram kommer garantert til å fjerne dette, skriver hun til bildeserien nedenfor:

2,5 millioner mennesker har i skrivende stund «liket» bildet som artisten la ut på Instagram-siden sin, og Cyrus har fått mye ros fra sine følgere for å ha lagt ut bildet.

«Free The Nipple»

I 2014 viste superstjernen sin støtte til «Free The Nipple»-kampanjen som handlet om å ufarliggjøre den kvinnelige brystvorten. Da la hun ut et toppløst bilde av seg selv i svart-hvitt, og la til bildeteksten « et eller annet r... kommer definitivt til å flagge bildet, men faen ta», skriver Fox News.

På Instagrams retningslinjer står det blant annet at «nakenhet er ikke tillatt», og at det inkluderer «noen bilder av kvinnelige brystvorter».

- Dritprovoserende

Cyrus er bare en av mange kjendiser som har fått problemer med bildedelingstjenesten. Nylig fortalte influenseren Iselin Guttormsen, som deler alt fra hverdagsliv til cellulitter og sexleketøy på sin Instagram-profil, hvordan Instagram til tider har gjort det vanskelig for henne.

- Jeg har opplevd mange ganger at de sensurerer meg og det er dritprovoserende. Å være på Instagram er levebrødet mitt, så jeg er blitt veldig redd for å legge ut noe som kan mistolkes, sa Guttormsen til Nettavisen.

Bedt om et møte

32-åringen har nektet å akseptere at Instagram skal sensurere noe av innholdet hennes. Derfor har influenseren vært i kontakt med Instagrams kontor i Sverige for å få til et møte, fordi hun ønsker å forstå hvordan algoritmene fungerer og hvem som tar stilling til hva som er innafor og ikke.

– Tenker du å utfordre Instagram igjen?

– Akkurat nå lar jeg det passere, for nå skjer det så mye ellers. Når det roer seg ,håper jeg de kan jeg ta et møte med meg. Jeg vil vite hvordan disse algoritmene fungerer, sier Guttormsen.