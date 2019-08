Miley Cyrus dukket opp på scenen med ny tatovering to uker etter bruddet

Den amerikanske popstjernen kommer fortsatt med stikk til sin eksmann Liam Hemsworth etter seperasjonen.

Etter at det ble kjent at den tidligere Disney-stjernen og popsangeren Miley Cyrus (26) og skuespilleren Liam Hemsworth (29) valgte å gå hvert til sitt, har Cyrus valgt å være svært så åpen rundt bruddomstendighetene.

Kort tid etter at den 26 år gamle popstjernen ble observert kyssende med en kvinne i Italia tidligere denne måneden, kom bekreftelsen om brudd raskt. Selv delte Cyrus en rekke bilder fra sin ferietur, mens Hemsworth på sin side gikk offentlig med en lenger tekst på Instagram.

Bruddet kom som et sjokk på mange, da separasjonsnyheten kom etter mindre ett år som ektepar.

Siden den gang har Cyrus lagt ut flere drypp i sosiale medier om separasjonen, og under nattens Video Music Awards-utdeling (VMA) i New Jersey i USA, overrasket hun igjen.

Ny tatovering

For i tillegg til å fremføre hennes nye låt «Slide Away», som tydelig er inspirert av kjærlighetsforholdet hun har hatt med Hemsworth, overrasket hun med en splitter ny tatovering.

NY TATOVERING: Miley Cyrus overrasket ikke bare med en ny låt. Foran et stjernespekket publikum viste hun også frem hennes nye tatovering. Foto: NTB Scanpix

«My head was feeling scared, but my heart was feeling free», heter det i tatoveringen, ifølge People - som på norsk betyr «Hodet mitt var redd, men hjerte mitt føltes fri».

Med de hyppige oppdateringene rundt bruddet med eksmannen, er det derfor mange som nå mener at dette er nok en referanse til separasjonen med Hemsworth.

Selv har ikke Miley Cyrus eller Liam Hemsworth kommentert de mange spekulasjonene rundt Cyrus sin nye tatovering.

Flere overraskelser

Miley Cyrus var imidlertid ikke den eneste superstjernen som overrasket under nattas prisutdeling.

Også den verdenskjente countrypop-sangeren Taylor Swift (29) overrasket fra scenen med to helt ferske singler fra hennes nye album «Lover». Selv stakk hun av med hele to priser under nattas utdeling.

FREMRAGENDE: Taylor Swift imponerte de fleste med to nye singler på scenen under Prudential Center i New Jersey natt til tirsdag.

I tillegg til sin overraskende opptreden fra scenen, fikk hun også fotografene til å sperre opp øynene da hun ankom den røde løperen i forkant av utdelingen.

Tidligere denne uken ble det kjent at 29-åringen fra nå av skal gå med et overvåkingskamera på rumpa under alle rød løper-eventer og «meet-and-greet». Dette for å sørge for at hun har bevismateriale, hvis noe liknende hendelsen for seks år siden skal skje igjen.

Om hun under nattas rød løper ankom med et kamera eller ei, er imidlertid vanskelig å si. Fra den røde løperen var ikke et eneste kamera å se. Selv valgte popstjernen å ikke kommentere de seneste overskriftene.

KAMERA?: Ifølge Talor Swift går hun nå med montert kamera på rumpa under hver eneste røde løper. Foto: NTB Scanpix

