Miley Cyrus gjenskapte den kontroversielle scenen

Til tross for strenge koronarestriksjoner klarte likevel stjernene å lage nok kontroverser under årets Video Music Awards.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Natt til mandag gikk den årlige prisutdelingen MTV Video Music Awards av stabelen i New York. På grunn av koronasituasjonen var det i år ingen rød løper i blitzregnet, og heller ingen publikum til stede.

Det stoppet imidlertid ikke stjernene i å overraske fansen via sendingen som ble filmet og sendt på TV.

Prisutdelingen er kjent for sine kontroverser og elleville sceneshow som foregår rundt omkring på ulike steder i den store byen, og nok en gang var det Miley Cyrus (27) som tok prisen for den største overraskelsen - i hvert fall etter sosiale medier å dømme.

Gjenskapte ikonisk øyeblikk

Inn på scenen kom nemlig Cyrus svingende på en diskokule, akkurat slik som i musikkvideoen til låta «Wrecking ball» fra 2013. Den gang skapte hun store overskrifter med sin dristige musikkvideo, noe som kanskje ikke så overraskende skapte like store overskrifter i år igjen.

KONTROVERSER: Miley Cyrus skapte kontroverser med musikkvideoen til låta «Wrecking Ball» i 2013. I år gjenskapte hun det ikoniske øyeblikket, syv år senere. Foto: NTB Scanpix

Ifølge utenlandske medier som Mirror, Fox News og Metro skal Cyrus ha kastet seg på diskokula etter at hun fremførte sin nye låt «Midnight Sky». Mens hun sang «I was born to run, I don't belong to anyone» skal lyset ha slukket, og den digre diskokulen entret scenen.

Ifølge Mirror kastet hun av seg klærne og fremførte den mye omtalte «Wrecking Ball».

Allerede før opptredenen, på den røde løperen i forkant - som også ble gjennomført digitalt, fikk Cyrus fansen til å sperre opp øynene i sitt noe vågale antrekk. Iført en gjennomsiktig kjole, overlot ikke superstjernen noe til fantasien.

Flere dristige antrekk

Cyrus var imidlertid ikke den eneste som fikk fansen til å sperre opp øynene under nattens store begivenhet.

Fra scenen holdt Lady Gaga (34) en tale der hun kom med et tydelig budskap til fansen.

- Bare fordi vi er atskilt akkurat nå, og kultur kanskje føles mindre levende på flere måter, vet jeg at en renessanse kommer. Holdt dere trygge, stå opp for deg selv. Og jeg høres kanskje ut som en ødelagt plate, men bruk maske. Det er tegn på respekt, uttalte hun blant annet, ifølge Mirror.

Selv brukte Lady Gaga fire ulike masker under utdelingen.

Viste seg frem etter fødselen

En annen som fikk oppmerksomhet under nattens event var ingen ringere enn popartisten Katy Perry (35). Selv deltok hun digitalt gjennom en videostream fra sitt eget hjem, men likevel bemerket hun seg godt med sin tilstedeværelse.

På Instagram delte Perry et bilde av seg selv mens hun gjorde seg klar til den store prisutdelingen - kun fem dager etter at hun kunne ønske datteren Daisy Dove til verden.

- Hår og sminke av «utslitt», skrev hun blant annet humoristisk til et av bildene hun delte av seg selv.

FORBEREDELSER: Katy Perry delte et humoristisk bilde av seg selv under forberedelsene til årets MTV's VMA-utdeling. Foto: Skjermdump, Instagram

Emma Roberts venter barn

Det er imidlertid ikke bare MTVs VMA som har skapt overskrifter de siste timene.

På Instagram mandag morgen kunne skuespiller Emma Roberts (29), kjent fra filmer som blant annet «We're the Millers» og «Wild Child», avsløre at hun venter barn.

- Meg og mine to favorittgutter, skriver hun til et bilde av seg selv der hun holder seg på den voksende magen sammen med kjæresten Garrett Hedlund (35).

Dette blir det første barnet til kjæresteparet, som har vært sammen siden mars i fjor.

- Elsker dere, skriver Julia Roberts, tanten til Emma Roberts, til bildet.

Pernilla Wahlgren trives som singel

Her til lands er det derimot den svenske artisten og realitystjernen Pernilla Wahlgren (52) som skaper overskrifter.

I et nylig intervju med Se og Hør letter nemlig 52-åringen på sløret om tilværelsen som singel.

Helt siden skilsmissen fra Emilio Ingrosso i 2002, har Wahlgren forsøkt å finne kjærligheten på nytt uten å lykkes. Gjennom familiens realityserie «Wahlgrens verden» har fansen fått bli med på en rekke dater som ikke har gått rette veien.

Til Se og Hør forteller Wahlgren at hun trives som singel og ikke stresser med å finne en mann.

- Jeg får så mye kjærlighet fra vennene mine, familien min og fans, sier hun til ukebladet og fortsetter:

- Et sted tror jeg det er mye lettere å være lykkelig singel når man får så mye kjærlighet som jeg gjør fra så mange.

Selv hevder hun at hun for tiden har lagt datinglivet på hylla.

- Jeg tror at jeg er utrolig privilegert i mitt liv og mitt yrke at jeg får så mye kjærlighet, at jeg ikke savner en mann, sier hun.

