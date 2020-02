Miley Cyrus har debutert som catwalk-modell

– Hvem andre enn Miley Cyrus spiser Marc Jacobs til frokost når man er lei seg?

Den tidligere Disney-stjernen og verdenskjente artisten Miley Cyrus (27) er ikke akkurat kjent for å gå stille i dørene.

De siste årene har hun skapt overskrifter for sine vågale scenestunt, turbulente forhold og frekke poseringer.

Denne gang får hun imidlertid oppmerksomhet for helt andre ting.

Dukket opp på catwalken

Onsdag denne uken fikk hun nemlig fansen til å sperre opp øynene da hun helt uten forvarsel dukket opp på catwalken under New York Fashion Week.

På catwalken debuterte hun for første gang for designeren Marc Jacobs, ifølge People.

PÅ CATWALKEN: Miley Cyrus på catwalken under New York Fashion Week tidligere denne uken. Foto: NTB Scanpix

Iført magetopp og matchende bukser imponerte hun flere motefanatikere fra salen, skriver nettstedet.

Øyeblikket har hun også delt selv i sosiale medier der hyllester og rosende ord fra fansen strømmer inn.

– Hvem andre (enn Miley Cyrus) spiser Marc Jacobs til frokost når man er lei seg, skriver en blant annet og referer til det noe turbulente bruddet med eksmannen og skuespilleren Liam Hemsworth (30).

Tøft brudd

Etter at det ble kjent at Cyrus og skuespillerstjernen Liam Hemsworth valgte å gå hvert til sitt, knappe åtte måneder etter at de giftet seg, har det kokt i de utenlandske mediene.

Ryktene haglet om både utroskap og dop, og overskriftene stoppet ikke etter at Cyrus dro på jentetur og klinte til foran kameraene.

Romansespekulsajoner har herjet rundt dem begge, og ryktene sier at Hemsworth skal ha funnet lykken på ny med modellen Gabriella Brooks (21) etter at de to ble avbildet i hete scener på stranda i Los Angeles.

Neste uke, 22. februar, skilles Miley Cyrus og Liam Hemsworth offisielt.

Foto: Dimitrios Kambouris (Getty Images / Marc Jacobs / AFP / NTB Scanpix)

Ikke første gang

Å debutere som catwalkmodell for første gang under New York Fashion Week er kanskje ikke hverdagskost for de fleste. For Cyrus derimot er ikke dette det første samarbeidet hun har gjort med motegiganten.

I fjor gjorde de blant annet et hettegensersamarbeid der Cyrus er avbildet toppløs på genseren med påskriften “Don’t f— with my freedom” i hvite og sorte bokstaver.

Hun var også ansiktet utad for designerens sommerkolleksjon i 2014.

– Jeg jobber mye med Marc Jacobs. Han introduserte meg mer eller mindre for mote da jeg var 16 år. Det var da jeg startet å henge mer med han, og lærte mye. Han har latt meg påvirke noe av hans arbeid. Nå føler jeg at jeg har de riktige folkene rundt meg, uttalte hun til HungerTV i 2018, gjengitt av People.