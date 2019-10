Miley Cyrus med frekk posering: – Trenger oksygen. Jeg klarer ikke puste

Det bråforelskede paret viser sin kjærlighet til verden, britene klør seg i hodet over nytt bilde og Jennifer Aniston beklager. Dette er hva vi fant på Instagram.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

Det går kjapt og effektivt for seg i kjærlighetslivet til Miley Cyrus om dagen.

Ikke før hun hadde kunngjort skilsmissen med sin mangeårige kjæreste Liam Hemsworth, ble hun observert på en båt i Italia, mens hun klinte til med en annen nyskilt, nemlig Kaitlynn Carter.

Virvelvindromansen mellom de to jentene rakk akkurat å blåse over, før Miley igjen ble fotografert i et annet kyss, nemlig med sangeren og den selverklærte poeten Cody Simpson.

Nå har de to datet i noen uker og det er ingen tvil om at paret er stormforelsket.

– 22 år [check], australier (min type) [check], magemuskler [check], skrev Miley på sin Instagram Stories om hva hun falt for ved Simpson.

Heftig posering på speil-selfie

Verken Miley eller Cody har vært griske når det gjelder deling av utallige bilder og kjærlighetserklæringer i det offentlige.

Det seneste i rekken er en bildeserie hvor Cody Simpson stolt viser frem sin bare overkropp på det første bildet. På det neste bildet får man en nærmere titt på både overkropp og man kan skimte en ny tatovering, av et dødninghode tatovert akkurat over hjertet hans. På det siste bildet dukker Miley opp med hånden i buksa på Cody Simpson.

Selv har hun kommentert bildet på denne måten:

– Trenger oksygen. Kan ikke puste. Jeg har troen på 'for alltid', skriver hun.

Les også: Kona til Tarzan-skuespiller drept i deres hjem

Bildet som får britene til å spekulere om graviditet

Hertuginne Catherine, også kjent som Kate, og prins William landet tidligere denne uken for et statsbesøk i Pakistan.

Paret har blitt tatt godt i mot og de har blant annet besøkt skoler og møtt med statsministeren. Da paret feiret pakistansk kultur i går var det ikke Pakistans nasjonalmonument i bakgrunnen som ble beundret.

Flere briter mente nemlig å skimte en aldri så liten kul på hertuginnens mage på dette bildet, som er delte på de britiske kongeliges egen Instagram-side:

Hva synes du? Er det paljettene som skaper illusjon av en mage? Har hertuginnen spist litt ekstra mye middag? Eller er det et nytt kongelig nurk vi kan skimte?

På en video fra samme kveld kan det se ut til at nærmest ingen av disse stemmer, ettersom Kate ser ut som sitt vanlige jeg.

Fra før har paret barna George og Charlotte.

I dag fortsetter statsbesøket, og det kan bli en tåredryppende affære. Paret skal nemlig besøke et kreftsykehus som prinsesse Diana besøkte både i 1996 og 1997.

Les også: Linni Meister måtte be TV3 sensurere etter krangel med kjæresten

Jennifer Aniston takker for velkomsten

Det har vært litt av en uke både for Instagram og for Jennifer Aniston, som snudde sosiale medier på hodet da hun opprettet konto og delte et bilde av gjengen i Friends som sitt aller første bilde.

Det sørget for at nettet kokte over, til punktet at Instagram faktisk fikk tekniske problemer og tidvis var nede. Aniston på sin side fikk en rekke gratulasjoner fra kjendisvennene og vanlige folk.

Nå deler Aniston sitt andre innlegg, nemlig en morsom video som viser at hun ødelegger og kaster vekk mobilen. Så forsvarer hun det faktum at det tok helt av.

– Jeg sverger at jeg ikke prøvde å ødelegge den. Takk for den snille, teknisk knirkende velkomsten, sier Jennifer.