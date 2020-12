Miley Cyrus om koronadating: – Jeg har mye FaceTime-sex

Miley Cyrus vil ikke møte potensielle flørter fysisk.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Privatlivet til Miley Cyrus (28) har blitt mye omtalt de siste årene, spesielt hva gjelder kjærlighetslivet hennes.

I 2018 giftet hun seg med kjæresten gjennom ti år, Liam Hemsworth (30), men etter bare åtte måneder gikk de hver til sitt. Siden ble hun koblet til realitystjernen Kaitlynn Carter (32), før hun i en periode datet Cody Simpson (23).

I august tok forholdet til Simpson slutt, og siden har Cyrus vært singel og ledig på markedet.

Hun har imidlertid ikke gitt opp kjærligheten, selv om det kan være vanskelig å finne den akkurat nå.

– Mye FaceTime-sex

I et nytt intervju med Howard Stern (66) i «The Howard Stern Show», forteller «Wrecking Ball»-sangeren at det har vært rart og utfordrende å date under koronapandemien, men at hun likevel har funnet en løsning som fungerer bra.

– Jeg har mye FaceTime-sex. Det er den tryggeste formen for sex. Da får jeg ikke Covid-19, sier hun.

Å møte potensielle flørter fysisk vil hun ikke.

– Jeg kommer ikke til å gjøre noe som er uansvarlig for meg selv eller andre mennesker. Det er bare dumt når folk ikke følger restriksjonene for å holde hverandre trygge, sier hun.

Lei av ektemannen

Cyrus' nære familievenn og gudmor, countrystjernen Dolly Parton (74), er på sin side godt gift.

Countrystjernen giftet seg med ektemannen Carl Thomas Dean (78) i 1966, etter tre år som kjærester. Dean er imidlertid langt mindre offentlig enn kona, da han sjelden er å se både på røde løpere og andre offentlige arrangementer.

I podkasten «Table Manners» forteller Parton at dette er fordi han ønsker et mer privat liv, og ifølge Fox News er han svært lite involvert i konas kjendisliv. Blant annet skal han kun ha sett Parton opptre én gang, ifølge nyhetskanalen.

Men selv om Dean er langt mer privat enn Parton, betyr ikke det at hun ikke snakker om ham i podkasten.

– Ektemannen min og jeg har vært sammen i 57 år og gift i 54 år, sier hun og legger spøkefullt til:

– Jeg er lei av ham, og jeg er sikker på at han er lei av meg.

Avslører lesevansker

I februar ga Jessica Simpson (40) ut selvbiografien «Open Book», og boken er også tilgjengelig som lydbok.

Tirsdag ble lydboken kåret til en av de beste lydbøkene i 2020 av Apple Books, noe Simpson tok til Twitter for å feire.

«Takk for terapien, Apple Books. Takk for at dere ser og respekterer historien min. Å snu frykten min til visdom har vært en reise, for å si det mildt. Jeg setter pris på kraften av denne rosen med hele hjertet mitt», skriver hun på Twitter.

Videre deler Simpson nok et innlegg der hun kommer med en privat avsløring hun aldri har snakket om før.

«Fakta: Jeg er dyslektiker. Dette er første gang jeg har lest høyt uten å nøle. Jeg gjorde det for lytteren. Jeg gjorde det for familien min. Jeg gjorde det for meg selv», skriver Simpson.

Dysleksi er ifølge NHI en tilstand som innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter, til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til skrift. 5-8 prosent av befolkningen har det.

