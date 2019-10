Miley Cyrus utfordrer sensuren på Instagram – hylles av fansen

- Jeg er advart av Instagram, dette bildet blir snart avpublisert, skriver Miley Cyrus.

På Instagram er det slik at menn kan vise fram brystvortene sine, mens kvinner ikke kan. I verste fall risikerer kvinnen å miste tilgangen til profilen sin dersom hun gjentatte ganger legger ut bilder hvor selve brystvorten synes.

Resten av brystene er greit, det er selve brystvortene – som for menn og kvinner er temmelig like – kvinner må dekke til på bildetjenesten.

I retningslinjene til Instagram står det:

Vi vet at folk av og til har lyst til å dele kunstneriske eller kreative bilder som viser nakenhet, men av en rekke grunner tillater vi ikke nakenhet på Instagram. Dette omfatter bilder, videoer og en del digitalt opprettet innhold som viser seksuell omgang, kjønnsorganer og nærbilder av helt nakne rumpeballer. Det omfatter også enkelte bilder av kvinnelige brystvorter, men bilder av arr etter mastektomi og ammende kvinner er tillatt. Nakenhet er også OK i bilder av malerier og skulpturer.

Dette er en sensur som jevnlig utfordres, ikke minst av kjendiser. Protestaksjonene får ofte taggen #freethenipple.

Fakta #FreeTheNipple ↓ «Free the nipple»-kampanjen er en likestillingsbevegelse som fokuserer på dobbeltmoralen rundt at kvinners brystvorter blir sensurert, men ikke mannens. Regissøren av filmen «Free the Nipple», Lina Esco, krediteres med å ha sparket det hele i gang. Målet med kampanjen er ikke at kvinner skal kunne gå toppløs hvor enn de måtte føle for det, men å strippe samfunnet for seksualiseringen av kvinnens overkropp, og forsøker å sette fokus på hykleri og inkonsekvens i kulturen og rettsystemet. Til syvende og sist vil kampanjen avkriminalisere toppløshet for kvinner, styrke kvinner i alle vestlige land og bidra til global likestilling mellom kjønnene. Kilde: Wikipedia.

Sist ut med frigjorte brystvorter er artisten Miley Cyrus.

Cyrus har figurert mye i media etter at det ble kjent at hun og ektemannen Liam Hemsworth skal skilles.

Kort tid etter hadde hun en flørt med Kaitlynn Carter, og de to dokumenterte hvor glade de var i hverandre i en bildeserie fra Lake Como.

Virvelvindromansen mellom de to jentene rakk akkurat å blåse over, før Miley igjen ble fotografert i en frekk posering med en person, nemlig sangeren og den selverklærte poeten Cody Simpson.

Nå stormer det altså igjen rundt Miley Cyrus på grunn av et bilde på Instagram.

– Jeg blir mer basic for hver dag som går, skriver hun om bekledningen, før hun opplyser om at hun er advart av «gram-gudene» og at bildet neppe får ligge lenge.

Miley Cyrus har over 100 millioner følgere på Instagram, og fansen hyller artistens selvtillit og dristighet. Bildet har i skrivende stund fått over fem millioner ❤️️ og nærmere 45.000 kommentarer.

Her er hva noen av følgerne skriver, ifølge Cosmopolitan:

Dette er vakkert, Miley. Du er mer enn en selfie i speilet.

Ja, Miley! Hold fokuset på de positive tingene, vi elsker deg.

Jeg vil ha din selvtillit!

Jeg elsker disse speilselfiene og antar du gjør det samme ...

Det er ikke bare på scenen Miley Cyrus oppfører seg utfordrende – hun utfordrer også sensuren på Instagram. Her fra Glastonbury-festivalen i 2019. «Wrecking Ball»-sangeren har siden 2008 hatt elleve låter og ti album inne på de norske topplistene. Foto: Yui Mok (PA Photos / NTB Scanpix)

Dette er ikke første gang Miley Cyrus støtter #freethenipple-kampanjen. Det ble mye blest rundt stjernen da hun protesterte mot forbudet i 2014 med et toppløsbilde.

Målet med kampanjen er for øvrig ikke at kvinner skal kunne gå toppløs hvor enn de måtte føle for det, men å utfordre seksualiseringen av kvinnens overkropp samt å sette fokus på «hykleri og inkonsekvens» i kulturen og rettsystemet.

