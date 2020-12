Skuespilleren fikk ikke gå i fred.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

«Stranger Things»-stjernen Millie Bobby Brown (16) hadde nylig et møte med en fan som endte i tårer.

Det var imidlertid ikke tårer av glede. Se videoen til skuespilleren øverst!

Mandag var 16-åringen ute og handlet med moren sin da en fan spurte om hun kunne ta en film av henne. Ikke med, men av. Brown sa nei, men fikk ikke gå i fred.

Bryter sammen i tårer

Som følge av den ubehagelige situasjonen tok skuespilleren til Instagrams historiefunksjon for å forklare hva som skjedde. Underveis i forklaringen bryter hun sammen i tårer.

– Jeg blir så lei meg når folk prøver å pushe grensene mine. Jeg skulle ønske folk hadde mer respekt. Jeg prøver å navigere alt det her, og det er fortsatt overveldende, sier hun mens tårene renner.

I videoen forklarer Brown at hun gikk videre etter å ha sagt nei til å stille opp i en video.

– Hun gikk forbi meg og prøvde å filme meg igjen. Og jeg sa: Jeg er et menneske. Hva mer kan jeg be om fra deg? Hun lurte på om ikke det er lov til å filme mennesker, og jeg svarte: Nei, ikke når jeg sier nei.

– Jeg har en rett til å si nei. Jeg lager denne videoen for å si at dere må vise mer respekt for andre. Uansett hvem de er og hva de gjør. Vis respekt, avslutter hun.

Hylles etter trans-avsløring

Tirsdag delte den amerikanske skuespilleren tidligere kjent som Ellen Page (33) en privat avsløring på Instagram.

33-åringen er transseksuell, og ønsker fremover å omtales som hen eller han. Navnet har hen byttet - fra Ellen til Elliot.

I Instagram-innlegget skriver «Juno»-skuespilleren at hen er overlykkelig over å endelig stå frem som sitt sanne jeg, men Page legger ikke skjul på at det samtidig er vanskelig og sårt.

Får støtte i kommentarfeltet

«Sannheten er at selv om jeg er lykkelig akkurat nå, og klar over hvilke privilegier jeg har, er jeg også redd. Redd for hatet, 'spøkene' og volden», skriver hen, og viser til hvordan transpersoner fremdeles blir diskriminert i svært stor grad.

Ut fra kommentarfeltet å dømme ser det imidlertid ut til at skuespilleren i første omgang nesten utelukkende får støtte.

Innlegget har i skrivende stund fått 2,3 millioner likerklikk, og i kommentarfeltet er det flere som hyller Page.

«Fra en Elliot til en annen: Du er virkelig fantastisk og vi elsker deg. Takk for at du er så tro mot deg selv», skriver en.

«Velkommen, Elliot», skriver en annen.

«Som ung transperson som bruker hen-pronomet, fyller dette meg med håp for fremtiden. Du har alltid inspirert meg, og nå inspirerer du meg bare enda mer», skriver en tredje.

Flere påpeker også hvor fort noen gikk inn og redigerte Wikipedia-siden til Page, og ser på dette som en seier. Bare få minutter etter at skuespilleren delte nyheten, var «Ellen Page» byttet ut med «Elliot Page», og «hun» med «han».

Mandy Moore i sorg

Skuespiller Mandy Moore (36) har mye å smile over om dagen, da hun for tiden venter sitt første barn.

Nå er hun derimot i sorg over at hennes førstefødte aldri får møte hennes første «barn». Tirsdag delte nemlig Moore et innlegg på Instagram der hun skrev at hunden hennes døde.

«I går kveld, veldig uventet, mistet vi Joni», skriver skuespilleren, etterfulgt av en lang tekst der hun blant annet minnes da hun tok med seg den lille hunden hjem i 2008.

«Hjertet mitt er knust. Hun var min første kjærlighet og min beste venn. Gjennom alle opp- og nedturer gjennom det siste tiåret, var hun der. (...) Jeg er så lei meg for at hun aldri vil få muligheten til å møte menneskebroren sin, men kanskje hun ikke var klar for å dele. Jeg vil elske deg og savne deg for alltid, Joni. Takk for en livstid med kjærlighet», skriver hun.

