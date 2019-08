Millionbil avduket i Norge – solgt etter 13 minutter!

Kunden tok med seg bilen på dagen.

Et drøyt halvår har gått siden Lamborghini viste oss de første bildene av en helt ny toppmodell.

Forrige uke var det endelig klart for Norgespremiere på bilen, som har en startpris på drøyt tre millioner her hjemme.

Bilen vi snakker om er nye Huracan EVO. Dette er bilen som markerer videreutviklingen av Lamborghinis mest suksessrike V10-modell gjennom tidene.

Bilen representerer rett og slett noe av det ypperste superbilprodusenten kan levere i dag, både når det gjelder design, teknologi og kanskje viktigst av alt: Pur lidenskap og kjøreglede.

Solgt på 13 minutter!

De siste dagene har en rekke bilentusiaster flokket seg rundt den eksklusive bilbutikken Autoxo, litt utenfor Oslo.

Det er de som har fått kloa i det første eksemplaret i Norge, og torsdag forrige uke fikk de første kundene se bilen live.

Til tross for at den koster nærmere fire millioner kroner, tok det bare 13 minutter fra duken ble dratt av, til bilen ble solgt og levert til en lykkelig norsk eier.

– Mange blir kanskje overrasket over slike tilsynelatende raske beslutninger, men man skal huske at bilene vi leverer handler om mye mer enn bare bil. Det er først og fremst lidenskap, følelser og glede som er avgjørende i en beslutningsprosess. Kundene våre har selvfølgelig også i bakhodet at de vet hva disse merkene representerer av kvalitet og ytelse. Det gjør valget veldig mye tryggere og enklere, sier Jonas Lunden hos Autoxo.

Lamborghini har valgt å flytte pottene opp for å få plass til en større diffusor.

Tok med seg bilen på dagen

Også Olav Medhus hos Autoxo forteller at slike avgjørelser handler om følelser.

– Dette er en kunde som har vært interessert i Lamborghini Huracan i lang tid. Da han endelig fikk se bilen live, var det ikke noe spørsmål.

«Denne måtte jeg bare ha», sa kunden.

Medhus innrømmer at han ikke hadde forventet å selge bilen etter 13 minutter.

– Det var absolutt ikke noe jeg så for meg, nei. Egentlig håpet jeg på at kunden ikke skulle dukke opp, slik at vi kunne beholdt bilen lenger selv, flirer Medhus og bekrefter at den nye Lamborghini-eieren tok med seg bilen på dagen.

Bilen skulle egentlig vises frem til publikum en periode, men ble i stedet solgt minutter etter avdukingen.

Fløy til Danmark og hentet ny bil

Etter det rekordraske salget fikk dermed Norgespremieren av bilen et uventet stopp.

– Da var det bare å snu seg rundt. En kollega her tok derfor første fly til Lamborghini i København, slik at vi får på plass et nytt eksemplar.

Etter en natts overtidsarbeid, i form av å kjøre en splitter nye Huracan EVO fra Danmark til Norge, bekrefter Medhus at den nye bilen er på plass i butikken og at lanseringen fortsetter som planlagt.

– Dette er bare fryktelig moro. Den nye bilen har samme oppsett som den røde, men er i stedet sort, med røde kontraster interiørt. Nå gleder vi oss til å ta med bilen på tur til uka, hvis den ikke blir solgt før da ...

Modellen har fått en helt nyutviklet 8,4’’ touchskjerm. Denne lar deg styre og overvåke alle bilens funksjoner.

Tilpasser seg føreren

Nye Huracan EVO er altså en videreutvikling av Huracan som kom tilbake i 2014. Så langt viser Lamborghini sine egne tester at bilen til og med er raskere enn den heftige Performante-utgaven av bilen.

Nykommeren har fått flere sentrale oppgraderinger. Blant annet firehjulsstyring. Det betyr at du kan angripe svingene med enda litt større fart og presisjon enn tidligere.

I tillegg lanseres LDVI (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics) – et system som forutser førerens atferd og hele tiden tilpasser bilens oppsett underveis.

Aerodynamikken er også kraftig oppdatert. En nyutviklet bakvinge øker for eksempel marktrykket opp til fem ganger sammenlignet med en standard Huracan.

Her er nok en Huracan EVO på vei til Norge, fra København.

0-100 km/t på 2,9 sekunder!

Lamborghini beholder den selvpustende V10-motoren, og bruker samme oppsett som i Huracan Performante. Det betyr 640 hk ved 8.000 omdreininger og 600 Nm!

Med firehjulstrekk klarer EVO 0-100 km/t på 2,9 sekunder, mens toppfarten skal være mer enn 325 km/t.

I Norge starter prisene på 3,1 millioner, og Autoxo forventer å selge rundt fem biler bare i år.

