Mímir Kristjánsson røk ut rett før finalen av «Farmen kjendis»

Det ble et sjokk for Mímir Kristjánsson å vende tilbake til normalen.

Etter en intens finaleuke inne på «Farmen kjendis»-gården sto det til slutt mellom Erik Alfred Tesaker (40), Mia Gundersen (58) og Mímir Kristjánsson (33).

I kveldens episode av det populære TV 2-programmet skal vinneren av årets sesong av «Farmen kjendis» avgjøres, men først skulle det kjempes om de to finaleplassene.

Etter at Erik Alfred Tesaker vant overlegent i den første utfordringen og dermed sikret seg den første finalekniven, møttes Mia Gundersen og Mímir Kristjánsson til den utholdende konkurransen bøttespann for å konkurrere om den andre og siste finalekniven.

SPENNENDE: Det ble en spennende duell mellom Mia Gundersen og Mímir Kristjánsson under bøttespannkonkurransen. Foto: TV 2

- En sur tredjeplass

Etter noen intense sekunder og iherdig innsats måtte likevel Kristjánsson se seg slått av Gundersen.

- Den er sur den tredjeplassen. Først blir man veldig bitter, men så innser man at man egentlig er veldig fornøyd. Da jeg ble med på «Farmen kjendis» hadde jeg sett for meg at jeg ikke kom til å klare å være der lenger enn tre uker, så at jeg i det hele tatt kom meg til en semifinale er jeg veldig fornøyd med, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Han legger heller ikke skjul på at de siste dagene inne på gården hadde vært svært utfordrende og at han lengtet hjem.

Vil aldri reise fra familien igjen

Spesielt var savnet etter samboeren Matilde Holdhus (34) og deres felles datter Àsta (3) stort.

- Mot slutten tror jeg alle deltakerne kjente på at vi var ganske ferdige. Jeg savnet samboren min og datteren min veldig mye, og selv om jeg visste at det ikke var lenge igjen så er det alltid slutten som er den lengste reiseetappen, sier han.

Kristjánsson innrømmer at han ble utrolig glad for å kunne reise hjem til familien sin, og forteller at han under hele «Farmen»-oppholdet var redd for at datteren på et tidspunkt skulle glemme han.

- I den alderen er det veldig mye som skjer, så jeg var veldig bekymret for hva jeg gikk glipp av og hvor mye jeg måtte ta igjen. Jeg var redd for at hun kanskje hadde blitt for vant med å være uten meg og at hun skulle virke avvisende eller blyg når jeg skulle treffe henne igjen, forteller han og understreker at han aldri skal være så lenge borte fra familien sin igjen.

Kunne ikke reise hjem med en gang

Men til tross for den bitre tredjeplassen skulle det vise seg å bli enda mer bittert.

Etter at Mímir Kristjánsson måtte forlate gården, fikk han nemlig ikke lov til å reise hjem.

- Jeg kom meg ikke lenger enn til Kongsvinger. Jeg måtte jo inn til finalen sammen med de andre deltakerne igjen, forteller Kristjánsson.

TAR FARVEL: Mímir Kristjánsson tar farvel med Mia Gundersen etter at han tapte duellen i bøttespann. Foto: TV 2

I mellomtiden ble han satt på et hotell der han kunne ta seg en dusj og spise mat, noe som ble helt spesielt for den 33 år gamle politikeren.

- Det var veldig spesielt å komme ut. Det var uvant å spise vanlig mat igjen. Jeg fikk vondt i magen. Det var også veldig uvant å være i en by med biler. Jeg ble helt stressa av trafikken, forteller han og ler.

- Men det tok ikke lenger enn en ukes tid, så var jeg vant til hverdagen igjen, legger han til.

Ingen grunn til bekymring

Da Kristjánsson endelig fikk møtt familien sin igjen skulle det vise seg å endelig bli en opptur.

På Oslo Sentralstasjon sto både samboer Matilde og datteren å ventet på ham.

- Det var et veldig rørende øyeblikk. De hadde kjøpt blomster til meg og datteren min kjente meg igjen, så bekymringene mine var heldigvis unødig. Vi fikk raskt den samme kontakten vi hadde før jeg dro, og det er jeg veldig glad for, forteller han.

