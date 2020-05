«Miss Paradise» skapte full krangel på Paradise Hotel: Se de to som knivet om seieren og bedøm selv

Jenny sang og Sania strippet - det sørget for klein misse-strid på Paradise Hotel.

Det er to nivåer av total lykke om man er deltager i «Paradise Hotel». Det ene stadiet er å vinne hele greia. Det andre er å imponere i «Mister og Miss Paradise»-kåringen som finner sted hvert år inne på hotellet.

Årets konkurranse ble dog av det smått utrolige slaget.

For mens mange forhåndstippet seieren til Sania Smestad, som hadde stripping som sin oppgave, var det til slutt Jenny Hagen og hennes sang til melodien «Bamsefars fødselsdag» som stakk avgårde med seieren.

– Var det siste jeg trodde kom til å skje

Vinneren selv så ikke ut til å forstå noe som helst.

– Jeg fikk jo egentlig litt sjokk, det var det siste jeg trodde kom til å skje, forteller Jenny Hagen, som hadde tippet seg selv blant de dårligste i konkurransen.

Likevel, anført av Jennys partner inne på hotellet, Emil Wille Gramstad, diskuterte guttene i juryen og Jenny ble valgt til vinner.

Det skjedde på tross av at Sania var den som fikk flest poeng av guttene.

– Det var mer kjipt enn gøy å vinne den prisen. Det var ganske urettferdig ovenfor Sania, siden det var åpenbart at hun skulle vinne. Det er gøy å vinne, men ikke når du vet at det er veldig ufortjent. Jeg klarte ikke å være glad, forteller Jenny.

Klaget på at hun ikke kledde av seg: – Drittsekker

Sania på sin side mener at gutta i juryen bare burde innrømt at de tok et taktisk valg.

– Det var egentlig litt fornærmende, fordi jeg hadde jobbet drithardt. Likevel så jugde de og prøvde de å skjule at det var et taktisk valg og oppførte seg som drittsekker, forteller Sania.

Sania Smestad (til venstre) og Jenny Hagen knivet om seieren i Paradise Hotel-kåringen Miss Paradise. Foto: Alexander Winger/Nettavisen

Ett av argumentene guttene brukte, var at Sanias tema var stripping, men at hun ikke tok av seg klærne. Selv hadde Sania gjort det klart for produksjonen på forhånd at det var uaktuelt å ta av seg klærne, noe hun mener produksjonen synes var greit.

– Da guttene sa det, slo Triana ned på det de sa. Hun sa at jeg ikke måtte ta av meg klærne for at det skal være stripping, og da hadde ikke guttene mer å komme med, sier Sania.

– Der og da følte jeg de var så ufølsomme. Vi var så gode venner at de kunne spart seg for det, mener hun.

Øvde på vinnersangen i tre timer

Sania hadde lenge planlagt å levere et show for å bli «Miss Paradise».

Derfor begynte hun å trene kvelden før og sto opp grytidlig samme dag som konkurransen for å trene, etter en lang fest kvelden i forveien.

– Jeg sto skikkelig hardt på. Det er ikke bare bare å finne en koreografi til musikk jeg ikke var vant til å danse til og uten stang som jeg er vant til. Så jeg måtte være veldig kreativ, under tidspress og klare å huske alt, og i tillegg var jeg veldig fyllesyk, forteller Sania.

Jenny på sin side, slet litt med å finne inspirasjonen.

– Sania begynte jo allerede kvelden før og jobbet mye hardere enn meg. Jeg «smacket» sammen en sang på et par timer, forteller Jenny om prosessen.

– Jeg hadde bedt produksjonen om å vekke meg klokka åtte, så jeg skulle forberede meg, men jeg klarte ikke stå opp. Så jeg brukte vel tre timer og fikk hjelp av Karl. Det var vanskeligere enn jeg trodde å lage sang og rime enn jeg hadde trodd, forteller hun.

– Vet selv at jeg gjorde det best

Både Jenny og Sania er skjønt enige om at det var Sania som egentlig var den rette vinneren av Miss Paradise.

– Det ble en nedtur at jeg ikke vant, men jeg vet at den krona opprinnelig er min og jeg tror folket kommer til å være enig med meg, forteller Sania og fortsetter:

– Jeg vet selv at jeg gjorde det best. Jenny var dritsøt, men hun sa også at hun synes det sugde. Hun fikk dårlig samvittighet, for hun visste hun ikke gjorde jobben som tilsa at hun fortjente den krona, forteller Sania.

Til slutt var det én ting som gledet Sania etter finalekranglingen.

– Jeg var glad jeg fikk vist frem talentet mitt og at jeg fikk poledancet litt. Det begynner å bli større, men er litt tabu fordi mange fortsatt ikke vet hva det er. Som man kan se er det er mer enn stripping og jeg har gledet meg til å vise det til folket, forteller hun.

