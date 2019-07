Misse-vinner mister tittelen etter Twitter-meldinger

20 år gamle Kathy Zhu fra USA er ikke lenger Miss Michigan etter at hun tvitret det misse-organisasjonen mener er støtende meldinger rettet mot muslimer og svarte.

- Miss World America-sjefen anklager meg for å være rasist, islamofob og ufølsom. De strippet meg for Miss Michigan-tittelen, fordi jeg nektet å ta på meg en hijab i 2018, og min twitter-melding om svarte og våpenkontroll, skriver 20-åringen selv på Twitter-siden sin.

Der har hun også lagt ut to e-poster, den ene hun mottok fra Miss World America (MWA) på fredag og den andre som er tilsvaret hennes:

- Støtende og ufølsomme tweets

I e-posten fra Miss World America skriver de at de har fått nyss om at 20-åringen i sosiale medier har brutt organisasjonens retningslinjer.

- Det har kommet oss for øre at din Twitter-profil inneholder støtende, ufølsomme og upassende innhold som bryter MWAs regler og vilkår. Spesielt punktet «gjøre en god figur, med en bakgrunn som ikke setter vår organisasjon eller personer tilknyttet den i et dårlig lys, heter det i e-posten.

Zhu, som er student på universitetet i Michigan, blir beskyldt for å mangle karakter:

- Derfor, og med umiddelbar virkning, kan ikke MWA anerkjenne deg som en deltaker i hvilken som helst rolle som kan relateres til MWA-arrangementer, konkluderer misseselskapet med i e-posten til 20-åringen.

Det skriver den amerikanske nyhetskanalen CBS News.

Zhu blir i tillegg bedt om å fjerne alt som knytter henne til misseorganisasjonen fra sine profiler i sosiale medier, inkludert bilder av at hun har på seg kronen da hun vant Miss Michigan-konkurransen.

IKKE MISS LENGER: Kathy Zhu mistet tittelen som Miss Michigan etter «støtende» Twitter-meldinger. Foto: (Kathy Zhu/Facebook)

To meldinger som fikk begeret til å renne over

Det er to Twitter-meldinger som først og fremst fikk begeret til å renne over for MWA. Zhu slettet disse meldingene etter straffen, men avisen Orlando Sentinel har lagt ut en skjermdump av den ene Twitter-meldingen fra 2018:

«Det er en «prøv en hijab»-stand på universitetet. Så du forteller meg at det nå er bare et moteplagg og ikke en religiøs greie? Eller prøver du bare å få kvinner til og bli vant med å bli undertrykket av Islam»?, skal Zhu ha tvitret.

VAR KRITISK: Dette er den ene Twitter-meldingen den tidligere skjønnhetsdronningen får svi for nå. Foto: Skjermdump (Twitter)

Den andre kontroversielle Twitter-meldingen fra Zhu lød som følger, ifølge CBS News:

«Visste du at majoriteten av svarte dødsfall er forårsaket av andre svarte? Fiks problemet på innsiden av deres eget samfunn først, før dere skylder på andre».

20-åringen er kjent for å være tilhenger av Donald Trump, og mener nå at hun blir straffet for sine konservative politiske synspunkter.

- Det burde være lov å ha forskjellige politiske standpunkt, og ikke diskriminere noen på grunn av hva man mener. Takk for all støtten, er noe av det Zhu sier i en Twitter-videoe hun har lagt ut etter bråket. (Se videoen øverst i saken)