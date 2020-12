Missekandidat avslørte sin egen familiebakgrunn - nå er politiet koblet inn etter hets

Har blitt angrepet i sosiale medier.

21 år gamle April Benayoum var nylig med i «Miss Frankrike»-konkurransen, og hun endte opp som nummer to bak Amandine Petit. Det som har skjedd i ettertid har imidlertid vekket harme i Frankrike. 21-åringen kom nemlig med noen uttalelser som ikke falt i god jord hos noen. I et intervju avslørte hun sin israelske bakgrunn overfor programlederen, og det skapte rabalder umiddelbart. Benayoum fikk raskt hatmeldinger rettet imot seg.

Twitter-storm

BBC skriver at det tok helt av på Twitter, og at 21-åringen fikk mye hets tilbake i form av antisemittiske meldinger. Benayoum fikk senere høre om hetsen fra et familiemedlem.

- Det er trist å være vitne til slik oppførsel i 2020. Jeg tar selvfølgelig sterk avstand fra disse kommentarene, men det påvirker meg ikke i det hele tatt, sier hun i et intervju med avisen Var-Matin, gjengitt av BBC. Twitter-meldingene har allerede fått politikere og jødiske grupper til å reagere sterkt.

- Jeg er dypt sjokkert over den antisemittiske hetsen. Vi kan ikke la noe passere, og derfor er politiet koblet inn i saken, tvitret Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.

Økende antisemittisme

Ifølge BBC har Frankrike den største jødiske befolkningen i Europa med rundt 500.000 mennesker. De siste årene har det vært flere angrep mot jøder i landet, og den franske regjeringen har fått kritikk for manglende handlekraft.

En undersøkelse i 2018 som omhandlet alle EU-land, avslørte at 95 prosent av franske jøder så på antisemittisme som et problem eller et veldig stort problem. Daværende statsminister Édouard Philippe sa på samme tidspunkt at det hadde vært en sterk økning i antisemittistiske angrep.

