Mobbeofferet Quaden (9) fikk 4,5 millioner kroner til Disneyland-tur - vil gi pengene bort til veldedighet

Familien til den australske gutt som ble berømt etter en viral mobbevideo, har takket nei til Disneyland-turen som hele verden donerte penger til.

De vil heller at pengene skal gå til veldedighet, melder blant andre BBC.

Det var i forrige uke at Nettavisen fortalte om australske Quaden (9), etter at moren la ut en video der sønnen skrek at han ønsket å dø på grunn av mobbingen han gikk gjennom på skolen.

– Jeg vil dø her og nå! Jeg vil bare …, skrek ni år gamle Quaden, før han gjorde en bevegelse mot halsen som ikke kunne misforstås.

Dette var bare noen få sekunder av den nesten 7 minutter lange videoen som moren Yarraka strømmet direkte på Facebook.

Se deler av den sterke videoen som berørte hele verden:

Videoen førte til internasjonal oppmerksomhet. Blant tok en komiker initiativ til å samle inn 10.000 amerikanske dollar for å sende Quaden til Disneyland. Innsamlingen tok fullstendig av, og har foreløpig samlet inn over 473.000 dollar - nesten 4,5 millioner norske kroner.

– Dette er ikke bare for Quaden, dette er for alle som har blitt mobbet i livet og blitt fortalt at de ikke er gode nok, fortalte komiker Brad Williams.

Alt skal gå til veldedighet

Nå har saken tatt en ny vending.

Familien hans forteller til lokale medier at de ble rørt av gesten, men ønsker heller å fokusere på «det store problemet».

– Denne lille fyren har blitt mobbet. Hvor mange selvmord i samfunnet vårt har skjedd på grunn av mobbing? sier tanten hans, Mundanara Bayles, til australske NITV.

– Vi vil at pengene skal gå til samfunnsorganisasjoner som virkelig trenger det. Selv om vi ønsker å reise til Disneyland, tror jeg samfunnet vårt ville hatt mye større nytte av det.

Familien sier at de gjerne vil gi pengene til to veldedighetsorganisasjoner: Dwarfism Awareness Australia og Balunu Healing Foundation.

De er også er i diskusjoner med Williams.

Komikeren har tidligere uttalt på donasjonsnettstedet at et «eventuelt overskudd» fra Disneyland-turen ville bli gitt til veldedige formål mot mobbing, og bedt om hjelp fra blant andre Ellen DeGeneres om hvordan pengene kunne brukes best mulig.

DeGeneres har mye erfaring med denne typen veldedighet, var begrunnelsen hans.

Uekte?

En rekke konspirasjonsteorier rundt Quaden og hans familie ble spredd på internett etter at videoen ble sluppet. Beskyldningene gikk blant annet på at Quaden er 18 år, at han er en modell og at han og familien svindler folk for penger.

Alle disse påstandene har blitt tilbakevist av flere seriøse nettsteder og aviser, blant andre Insider, Snopes og Mirror.

Fikk drømmen oppfylt

På lørdag ble den årlige «All Stars»-rugbykampen i Australia arrangert. «Indigenous» - laget som representerer aboriginerne i landet - ga Quaden tilbudet om å lede dem ut på gressmatten.

– Drømmen hans er å bli proffspiller selv, fortalte moren til 7news.

– Det kommer aldri til å bli en realitet - og han vet det - så dette er det nærmeste han kommer. Å få muligheten til å gå ut på den banen, og lede guttene ut, det er mer enn nok for oss.

Og slik gikk det: