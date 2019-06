Modell risikerer bot for dette antrekket

Den vietnamesiske modellen Ngoc Trinh (29) valgte en meget lettkledd stil under filmfestivalen i Cannes i mai i år. Nå risikerer hun bot.

Da hun ankom rød løper under den prestisjetunge filmfestivalen i mai, vakte hun oppsikt for å være veldig lettkledd. Hun hadde valgt en dristig og glitrende kjole, men viste mye hud.

Ifølge New York Post risikerer hun derfor en bot for å ha på seg et avslørende og lite tildekkende antrekk. Det skal være myndighetene i hjemlandet hennes Vietnam som reagerer, og vil bøtelegge modellen.

Dagbladet har også omtalt saken.

MYE HUD: Det var ikke mye modellen Ngoc Trinh skjulte i denne kjolen under filmfestivalen. Foto: ERIC GAILLARD/ Reuters

Ifølge Dagbladet er det nemlig straffbart å ikke være godt nok tildekket i offentligheten i Vietnam. Det er derfor de også kan bøtelegge modellen. Det skal imidlertid ikke være kjent hvor mye hun må betale for å vise seg fram så mye.

- Hun er ikke en kunstner som myndighetene sendte til arrangementet. Antrekket hennes var upassende, støtende og har forårsaket offentlig opprør, sier Nguyen Ngoc Thien, Vietnams minister for kultur, sport og turisme til Vietnam Express.

På Instagram har modellen lagt ut flere bilder av seg selv i andre antrekk hvor hun viser mye hud: